Бочковой комплект для раздачи диз. топлива Piusibox Pico 12 M 12В F00202040

Описание товара:

Заправочный блок на бочку PIUSI 12 M F00202040 состоит из всасывающей и нагнетающей трубок, ручного заправочного пистолета, донного всасывающего фильтра и выключателя. Блок подсоединяется к бочке или баку посредством адаптера 2” BSP и M 64x4. Двойная изоляция корпуса двигателя обеспечивает безопасность пользователя во время перекачки. Устройство имеет 4 метра топливораздаточного шланга и эффективный насос производительностью 30 литров/мин. Небольшой вес и компактные размеры делают блок удобным в использовании и транспортировке.

Преимущества:

Типы перекачиваемой жидкости: антифриз, дизельное топливо, вода;

Вертикальная установка со встроенным соединением;

Питание от аккумулятора напряжением 12 В;

Универсальный двигатель с корпусом с двойной изоляцией;

Четырехметровый топливораздаточный шланг позволяет производить удаленную перекачку;

Адаптер для установки на бочку или бак 2”BSP и M 64x4;

Высокопроизводительный насос Pico - перекачивает 30 литров жидкости в минуту;

Небольшой вес - всего 4.5 кг - делает транспортировку удобной;

Диаметр входного и выходного соединений - 3/4".

Комплектация: