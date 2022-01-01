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Бочковой комплект для раздачи диз. топлива Piusibox Pico 12 M 12В F00202040
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Оборудование для перекачки топлива
    Бочковой комплект для раздачи диз. топлива Piusibox Pico 12 M 12В F00202040
    Арт. X1691911504
    Бочковой комплект для раздачи диз. топлива Piusibox Pico 12 M 12В F00202040

      Бочковой комплект для раздачи диз. топлива Piusibox Pico 12 M 12В F00202040

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691911504

      Характеристики

      Производитель
      		Piusi
      Габариты, мм
      		360x360x180
      Для канистр
      		Нет
      Длина раздаточного шланга, м
      		4
      Адаптер, дюйм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Заправочный блок на бочку PIUSI 12 M F00202040 состоит из всасывающей и нагнетающей трубок, ручного заправочного пистолета, донного всасывающего фильтра и выключателя. Блок подсоединяется к бочке или баку посредством адаптера 2” BSP и M 64x4. Двойная изоляция корпуса двигателя обеспечивает безопасность пользователя во время перекачки. Устройство имеет 4 метра топливораздаточного шланга и эффективный насос производительностью 30 литров/мин. Небольшой вес и компактные размеры делают блок удобным в использовании и транспортировке.

        Преимущества:

        • Типы перекачиваемой жидкости: антифриз, дизельное топливо, вода;
        • Вертикальная установка со встроенным соединением;
        • Питание от аккумулятора напряжением 12 В;
        • Универсальный двигатель с корпусом с двойной изоляцией;
        • Четырехметровый топливораздаточный шланг позволяет производить удаленную перекачку;
        • Адаптер для установки на бочку или бак 2”BSP и M 64x4;
        • Высокопроизводительный насос Pico - перекачивает 30 литров жидкости в минуту;
        • Небольшой вес - всего 4.5 кг - делает транспортировку удобной;
        • Диаметр входного и выходного соединений - 3/4".

        Комплектация:

        • Бочковой комплект Piusibox Pico 12 M;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.