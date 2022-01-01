Бочковой комплект для раздачи диз. топлива Piusibox Pico 12 M 12В F00202040
Арт. X1691911504
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|360x360x180
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Для канистр
|Нет
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Длина раздаточного шланга, м
|4
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Адаптер, дюйм
|2
Описание товара:
Заправочный блок на бочку PIUSI 12 M F00202040 состоит из всасывающей и нагнетающей трубок, ручного заправочного пистолета, донного всасывающего фильтра и выключателя. Блок подсоединяется к бочке или баку посредством адаптера 2” BSP и M 64x4. Двойная изоляция корпуса двигателя обеспечивает безопасность пользователя во время перекачки. Устройство имеет 4 метра топливораздаточного шланга и эффективный насос производительностью 30 литров/мин. Небольшой вес и компактные размеры делают блок удобным в использовании и транспортировке.
Преимущества:
- Типы перекачиваемой жидкости: антифриз, дизельное топливо, вода;
- Вертикальная установка со встроенным соединением;
- Питание от аккумулятора напряжением 12 В;
- Универсальный двигатель с корпусом с двойной изоляцией;
- Четырехметровый топливораздаточный шланг позволяет производить удаленную перекачку;
- Адаптер для установки на бочку или бак 2”BSP и M 64x4;
- Высокопроизводительный насос Pico - перекачивает 30 литров жидкости в минуту;
- Небольшой вес - всего 4.5 кг - делает транспортировку удобной;
- Диаметр входного и выходного соединений - 3/4".
Комплектация:
- Бочковой комплект Piusibox Pico 12 M;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.