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Пламегаситель ПК-9, кислород
5.0
2
715 ₽
Затвор предохрани­­тельный
    Пламегаситель ПК-9, кислород
    Арт. 706184
    5.0
    2
    Пламегаситель ПК-9, кислород

      Пламегаситель ПК-9, кислород

      715 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 706184
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		пропан
      Способ установки
      		на редуктор
      Входное соединение
      		M16x1.5LH
      Все характеристики
      715 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода применяются при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. Предназначены для защиты резиновых рукавов, газовых редукторов и газовых баллонов от проникновения в них обратных ударов пламени и предотвращения обратного тока газа.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы