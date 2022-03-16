Пламегаситель ПК-9, кислород

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода применяются при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. Предназначены для защиты резиновых рукавов, газовых редукторов и газовых баллонов от проникновения в них обратных ударов пламени и предотвращения обратного тока газа.