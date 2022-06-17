Плашка Сибртех М3 77005 (0.5 мм)

Преимущества

Плашка изготовлена из инструментальной стали

Твердость режущих кромок 60 HRc, что соответствует требованиям ГОСТа (ГОСТ 60–62 HRc)

Используется для нарезания внешней резьбы

Плашка М3x0,5 мм СИБРТЕХ 77005 имеет 3 режущих зоны с глубокими отверстиями для отвода стружки. Инструмент разработан для ручного нарезания наружной резьбы и обеспечивает точное и ровное ведение по стержню.