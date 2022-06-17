Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плашка Сибртех М3 77005 (0.5 мм)
5.0
2
60 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех М3 77005 (0.5 мм)
    Арт. Х1514117
    5.0
    2
    Плашка Сибртех М3 77005 (0.5 мм)
    Плашка Сибртех М3 77005 (0.5 мм)
      Плашка Сибртех М3 77005 (0.5 мм)
      Плашка Сибртех М3 77005 (0.5 мм)

      Плашка Сибртех М3 77005 (0.5 мм)

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М3x0,5 мм СИБРТЕХ 77005 имеет 3 режущих зоны с глубокими отверстиями для отвода стружки. Инструмент разработан для ручного нарезания наружной резьбы и обеспечивает точное и ровное ведение по стержню.

        Преимущества

        • Плашка изготовлена из инструментальной стали
        • Твердость режущих кромок 60 HRc, что соответствует требованиям ГОСТа (ГОСТ 60–62 HRc)
        • Используется для нарезания внешней резьбы