Плашка Сибртех М3 77005 (0.5 мм)
Арт. Х1514117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
- Плашка М3x0,5 мм СИБРТЕХ 77005 имеет 3 режущих зоны с глубокими отверстиями для отвода стружки. Инструмент разработан для ручного нарезания наружной резьбы и обеспечивает точное и ровное ведение по стержню.
Преимущества
- Плашка изготовлена из инструментальной стали
- Твердость режущих кромок 60 HRc, что соответствует требованиям ГОСТа (ГОСТ 60–62 HRc)
- Используется для нарезания внешней резьбы