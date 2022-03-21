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Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
5.0
2
240 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
    Арт. Х151477
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
    Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
    Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
    Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
      Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
      Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
      Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
      Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)

      Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151477
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М10 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77025 является резьбонарезным инструментом. Для обеспечения прочности изделие изготовлено из инструментальной стали. Твердость режущих кромок составляет 60 HRc. По специальным отверстиям происходит отвод стружки.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М10х1,25 мм
        • Отверстия для отвода стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства в работе используется с плашкодержателем
        • При изготовлении плашки М10 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77025 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью