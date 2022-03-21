Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
Арт. Х151477
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М10 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77025 является резьбонарезным инструментом. Для обеспечения прочности изделие изготовлено из инструментальной стали. Твердость режущих кромок составляет 60 HRc. По специальным отверстиям происходит отвод стружки.
Преимущества
- Для внешней резьбы М10х1,25 мм
- Отверстия для отвода стружки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства в работе используется с плашкодержателем
- При изготовлении плашки М10 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77025 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью