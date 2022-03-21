Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)

Преимущества

Для внешней резьбы М10х1,25 мм

Отверстия для отвода стружки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства в работе используется с плашкодержателем

При изготовлении плашки М10 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77025 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью

Плашка М10 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77025 является резьбонарезным инструментом. Для обеспечения прочности изделие изготовлено из инструментальной стали. Твердость режущих кромок составляет 60 HRc. По специальным отверстиям происходит отвод стружки.