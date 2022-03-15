Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)

Преимущества

Для внешней резьбы М12х1,25 мм

Отверстия для отвода стружки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства в работе используется с плашкодержателем

При изготовлении плашки М12 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77030 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью

Плашка М12 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77030 круглой формы используется для нанесения резьбы на деталь. Обладает высокими механическими свойствами, так как изготовлена из инструментальной стали. В плашке есть несколько отверстий с режущими кромками твердостью 60 HRc.