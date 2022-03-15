Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)
5.0
2
360 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)
    Арт. Х151420
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)
    Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)
    Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)
    Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)
      Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)
      Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)
      Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)
      Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)

      Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х151420
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41125 (1/2", 125 мм)
      530 ₽
      5.0
      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41125 (1/2", 125 мм)
      Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
      400 ₽
      5.0
      Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
      Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
      240 ₽
      5.0
      Плашка Сибртех 77025 (М10x1,25 мм)
      Плашкодержатель Сибртех 77438 М12-М14 1 1/2" (38 мм)
      550 ₽
      5.0
      Плашкодержатель Сибртех 77438 М12-М14 1 1/2" (38 мм)
      Комбинированный трещоточный ключ 10 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515010
      375 ₽
      Комбинированный трещоточный ключ 10 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515010
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
      26 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      235 ₽
      5.0
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W26110 (10 мм)
      300 ₽
      5.0
      Ключ комбинированный Jonnesway W26110 (10 мм)
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
      390 ₽
      5.0
      Ручной метчик Сибртех 76631 (М12x1,25 мм)
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М12 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77030 круглой формы используется для нанесения резьбы на деталь. Обладает высокими механическими свойствами, так как изготовлена из инструментальной стали. В плашке есть несколько отверстий с режущими кромками твердостью 60 HRc.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М12х1,25 мм
        • Отверстия для отвода стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства в работе используется с плашкодержателем
        • При изготовлении плашки М12 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77030 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью