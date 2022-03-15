Плашка Сибртех 77030 (М12x1,25 мм)
Арт. Х151420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М12 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77030 круглой формы используется для нанесения резьбы на деталь. Обладает высокими механическими свойствами, так как изготовлена из инструментальной стали. В плашке есть несколько отверстий с режущими кромками твердостью 60 HRc.
Преимущества
- Для внешней резьбы М12х1,25 мм
- Отверстия для отвода стружки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства в работе используется с плашкодержателем
- При изготовлении плашки М12 х 1,25 мм СИБРТЕХ 77030 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью