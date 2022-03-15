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Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)
5.0
2
360 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)
    Арт. 77777X901135
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)
    Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)
    Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)
      Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)
      Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)
      Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)

      Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X901135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М12 х 1,5 мм СИБРТЕХ 77031 - инструмент для нанесения внешней резьбы. Сделана из прочной стали для выдерживания высоких нагрузок. Твердость режущих кромок соответствует ГОСТу. Для удобства в работе используется плашкодержатель.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М12х1,5 мм
        • Отверстия для отвода стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства используется с плашкодержателем
        • При изготовлении плашки М12 х 1,5 мм СИБРТЕХ 77031 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью