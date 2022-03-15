Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)

Преимущества

Для внешней резьбы М12х1,5 мм

Отверстия для отвода стружки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства используется с плашкодержателем

При изготовлении плашки М12 х 1,5 мм СИБРТЕХ 77031 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью

Плашка М12 х 1,5 мм СИБРТЕХ 77031 - инструмент для нанесения внешней резьбы. Сделана из прочной стали для выдерживания высоких нагрузок. Твердость режущих кромок соответствует ГОСТу. Для удобства в работе используется плашкодержатель.