Плашка Сибртех 77031 (М12x1,5 мм)
Арт. 77777X901135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М12 х 1,5 мм СИБРТЕХ 77031 - инструмент для нанесения внешней резьбы. Сделана из прочной стали для выдерживания высоких нагрузок. Твердость режущих кромок соответствует ГОСТу. Для удобства в работе используется плашкодержатель.
Преимущества
- Для внешней резьбы М12х1,5 мм
- Отверстия для отвода стружки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства используется с плашкодержателем
- При изготовлении плашки М12 х 1,5 мм СИБРТЕХ 77031 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью