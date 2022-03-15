Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)

Преимущества

Для внешней резьбы М16х2.0 мм

Выдерживает большие нагрузки

Отверстия для отвода образующейся стружки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства используется с плашкодержателем

Плашка М16x2,0 мм СИБРТЕХ 77044 имеет 5 режущих зон с глубокими отверстиями для отвода стружки. Инструмент разработан для ручного нарезания наружной резьбы и обеспечивает точное и ровное ведение по стержню.