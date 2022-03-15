Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)
Арт. Х151483
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М16x2,0 мм СИБРТЕХ 77044 имеет 5 режущих зон с глубокими отверстиями для отвода стружки. Инструмент разработан для ручного нарезания наружной резьбы и обеспечивает точное и ровное ведение по стержню.
Преимущества
- Для внешней резьбы М16х2.0 мм
- Выдерживает большие нагрузки
- Отверстия для отвода образующейся стружки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства используется с плашкодержателем