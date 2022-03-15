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Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)
5.0
2
550 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)
    Арт. Х151483
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)
    Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)
    Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)
    Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)
      Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)
      Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)
      Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)
      Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)

      Плашка Сибртех 77044 (М16x2 мм)

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х151483
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М16x2,0 мм СИБРТЕХ 77044 имеет 5 режущих зон с глубокими отверстиями для отвода стружки. Инструмент разработан для ручного нарезания наружной резьбы и обеспечивает точное и ровное ведение по стержню.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М16х2.0 мм
        • Выдерживает большие нагрузки
        • Отверстия для отвода образующейся стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства используется с плашкодержателем