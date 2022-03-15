Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)
Арт. Х151486
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
|
Направление резьбы
|правое
- Плашка М18 х 2,5 мм СИБРТЕХ 77052 круглой формы используется для нанесения резьбы на заготовку. Обладает высокими механическими свойствами, так как изготовлена из инструментальной стали. В плашке есть несколько отверстий с режущими кромками твердостью 60 HRc.
Преимущества
- Для внешней резьбы М18х2.5 мм
- Выдерживает большие нагрузки
- Отверстия для отвода образующейся стружки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства используется с плашкодержателем