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Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)
5.0
2
270 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)
    Арт. Х151486
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)
    Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)
    Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)
      Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)
      Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)
      Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)

      Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151486
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М18 х 2,5 мм СИБРТЕХ 77052 круглой формы используется для нанесения резьбы на заготовку. Обладает высокими механическими свойствами, так как изготовлена из инструментальной стали. В плашке есть несколько отверстий с режущими кромками твердостью 60 HRc.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М18х2.5 мм
        • Выдерживает большие нагрузки
        • Отверстия для отвода образующейся стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства используется с плашкодержателем