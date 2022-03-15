Плашка Сибртех 77052 (М18x2,5 мм)

Преимущества

Для внешней резьбы М18х2.5 мм

Выдерживает большие нагрузки

Отверстия для отвода образующейся стружки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства используется с плашкодержателем

Плашка М18 х 2,5 мм СИБРТЕХ 77052 круглой формы используется для нанесения резьбы на заготовку. Обладает высокими механическими свойствами, так как изготовлена из инструментальной стали. В плашке есть несколько отверстий с режущими кромками твердостью 60 HRc.