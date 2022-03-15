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Плашка Сибртех 77009 (М4x0,7 мм)
5.0
2
150 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77009 (М4x0,7 мм)
    Арт. Х1514118
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77009 (М4x0,7 мм)
    Плашка Сибртех 77009 (М4x0,7 мм)
      Плашка Сибртех 77009 (М4x0,7 мм)
      Плашка Сибртех 77009 (М4x0,7 мм)

      Плашка Сибртех 77009 (М4x0,7 мм)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1514118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М4x0,7 мм СИБРТЕХ 77009 имеет 3 режущих зоны с глубокими отверстиями для отвода стружки. Инструмент разработан для ручного нарезания наружной резьбы и обеспечивает точное и ровное ведение по стержню.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М4х0.7 мм
        • Выдерживает большие нагрузки
        • Отверстия для отвода образующейся стружки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства используется с плашкодержателем