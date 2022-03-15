Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)
Арт. Х151471
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М5 х 0,8 мм СИБРТЕХ 77013 напоминает круглую гайку, в ней проделаны отверстия с режущими кромками и отверстия для удаления образующейся стружки. Предназначена для нанесения внешней резьбы на изделие и используется совместно с плашкодержателем. Для прочности и стойкости к большим нагрузкам плашка изготовлена из инструментальной стали.
Преимущества
- Для внешней резьбы М5х0.8 мм
- Отверстия для отвода образующейся стружки
- Выдерживает большие нагрузки
- Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
- Для удобства используется с плашкодержателем
- При изготовлении плашки М5 х 0,8 мм СИБРТЕХ 77013 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью