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Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)
5.0
2
145 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)
    Арт. Х151471
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)
    Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)
      Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)
      Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)

      Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)

      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151471
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М5 х 0,8 мм СИБРТЕХ 77013 напоминает круглую гайку, в ней проделаны отверстия с режущими кромками и отверстия для удаления образующейся стружки. Предназначена для нанесения внешней резьбы на изделие и используется совместно с плашкодержателем. Для прочности и стойкости к большим нагрузкам плашка изготовлена из инструментальной стали.

        Преимущества

        • Для внешней резьбы М5х0.8 мм
        • Отверстия для отвода образующейся стружки
        • Выдерживает большие нагрузки
        • Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)
        • Для удобства используется с плашкодержателем
        • При изготовлении плашки М5 х 0,8 мм СИБРТЕХ 77013 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью