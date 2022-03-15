Плашка Сибртех 77013 (М5x0,8 мм)

Преимущества

Для внешней резьбы М5х0.8 мм

Отверстия для отвода образующейся стружки

Выдерживает большие нагрузки

Твердость режущих кромок 60 HRc (соответствие требованиям ГОСТа)

Для удобства используется с плашкодержателем

При изготовлении плашки М5 х 0,8 мм СИБРТЕХ 77013 использовалась инструментальная сталь, обладающая высокой прочностью

Плашка М5 х 0,8 мм СИБРТЕХ 77013 напоминает круглую гайку, в ней проделаны отверстия с режущими кромками и отверстия для удаления образующейся стружки. Предназначена для нанесения внешней резьбы на изделие и используется совместно с плашкодержателем. Для прочности и стойкости к большим нагрузкам плашка изготовлена из инструментальной стали.