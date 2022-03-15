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Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)
5.0
2
70 ₽
Плашки
    Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)
    Арт. Х151472
    5.0
    2
    Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)
    Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)
    Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)
      Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)
      Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)
      Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)

      Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х151472
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плашка М6х0.5 мм СИБРТЕХ 77015 - это приспособление для нанесения внешней резьбы. Материалом для изготовления плашки служит прочная инструментальная сталь. Режущие кромки по твердости полностью соответствуют требованиям ГОСТа (60–62 HRc) - 60HRc. Изделие прослужит долгое время, подходит для частого и интенсивного использования.

        Преимущества

        • Высокий уровень прочности
        • Для нарезания вешней резьбы
        • Износоустойчивость
        • Соответствие требованиям ГОСТ
        • Твердость режущих кромок 60 HRc