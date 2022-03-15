Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)

Преимущества

Высокий уровень прочности

Для нарезания вешней резьбы

Износоустойчивость

Соответствие требованиям ГОСТ

Твердость режущих кромок 60 HRc

Плашка М6х0.5 мм СИБРТЕХ 77015 - это приспособление для нанесения внешней резьбы. Материалом для изготовления плашки служит прочная инструментальная сталь. Режущие кромки по твердости полностью соответствуют требованиям ГОСТа (60–62 HRc) - 60HRc. Изделие прослужит долгое время, подходит для частого и интенсивного использования.