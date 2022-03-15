Плашка Сибртех 77015 (М6x0,5 мм)
Арт. Х151472
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
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- Плашка М6х0.5 мм СИБРТЕХ 77015 - это приспособление для нанесения внешней резьбы. Материалом для изготовления плашки служит прочная инструментальная сталь. Режущие кромки по твердости полностью соответствуют требованиям ГОСТа (60–62 HRc) - 60HRc. Изделие прослужит долгое время, подходит для частого и интенсивного использования.
Преимущества
- Высокий уровень прочности
- Для нарезания вешней резьбы
- Износоустойчивость
- Соответствие требованиям ГОСТ
- Твердость режущих кромок 60 HRc