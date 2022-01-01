Приобрести пластина-накладка makita на подошву 417852-6
Пластина-накладка Makita на подошву 417852-6 – это запчасть, применяемая с целью монтажа на замену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Запасные части производства марки Makita характерны износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их установки вы можете не беспокоиться за работоспособность и производительность: Подошвы производства марки Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, которая составляет 225 р. на эту запасную часть объясняется употреблением долговечных компонентов.
Перед тем, как приобрести узнайте, совместимы ли подобранные Подошвы с вашей техникой. Вы можете провести техническое обслуживание самостоятельно, однако мы предоставляем возможность обратиться в сервисный центр «Бигам»: специалисты встроят Подошвы в оборудование.
Пластина-накладка Makita на подошву 417852-6 вы можете приобрести на www.bigam.ru
по цене в 225 руб. Для этого нажмите «Купить в 1 клик» на странице интересующего вас товара. Мы доставляем товары по всей территории РФ. В то же время вы можете забрать заказ самостоятельно из нашего магазина розничной продажи в одном из городов присутствия – услуга предоставляется бесплатно вне зависимости от суммы заказа. Если вы хотите обратиться по поводу заказа, а также замены запчастей в фирменном центре сервисного обслуживания, закажите звонок по телефону 8 800 555 69 73. В интернет-магазине «Бигам» пластина-накладка makita на подошву 417852-6 от официальных поставщиков или самого производителя – Makita.