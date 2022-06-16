Защитная поликарбонатная пластина для маск Ultima, 133x114 мм

Поликарбонатная пластина предназначена для защиты светофильтра сварочной маски от расплавленных брызг металла, пыли, грязи и механических повреждений. Габариты пластины - 133х114 мм. Пластина отличается высокой ударопрочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, стойкостью к химическим и механическим воздействиям. Обладает небольшим весом и высокой степенью прозрачности.