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Защитная поликарбонатная пластина для маск Ultima, 133x114 мм
5.0
2
110 ₽
Защитные стекла
    Защитная поликарбонатная пластина для маск Ultima, 133x114 мм
    Арт. О00000003634
    5.0
    2
    Защитная поликарбонатная пластина для маск Ultima, 133x114 мм

      Защитная поликарбонатная пластина для маск Ultima, 133x114 мм

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003634
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ultima
      Страна производства
      		Китай
      Тип
      		внешнее защитное стекло
      Длина, мм
      		133
      Ширина, мм
      		114
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поликарбонатная пластина предназначена для защиты светофильтра сварочной маски от расплавленных брызг металла, пыли, грязи и механических повреждений. Габариты пластины - 133х114 мм. Пластина отличается высокой ударопрочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, стойкостью к химическим и механическим воздействиям. Обладает небольшим весом и высокой степенью прозрачности.