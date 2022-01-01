Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плата блока автоматики Джилекс Джамбо 70/50 Дом М1113
Найти аналог
Контроллеры
    Плата блока автоматики Джилекс Джамбо 70/50 Дом М1113
    Арт. X38727524

      Плата блока автоматики Джилекс Джамбо 70/50 Дом М1113

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38727524

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Заказать плата джилекс блока автоматики джамбо 70/50 дом м1113

        Плата Джилекс блока автоматики Джамбо 70/50 Дом М1113 – это запчасть, которая предназначена в целях монтирования на смену негодным запчастям. Запчасти от компании ДЖИЛЕКС характерны устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их установки вам не придется бояться за эффективность: Контроллеры производства торговой марки ДЖИЛЕКС отвечают высоким стандартам качества. Цена, которая составляет 6 750 р. на эту запчасть вызвана использованием надежных ресурсов.

        Перед тем, как приобрести уточните, обладают ли совместимостью выбранные вами Контроллеры с вашим оборудованием. Вы можете произвести замену своими силами, но мы рекомендуем вам обратиться в сервисный центр компании «Бигам»: специалисты-профессионалы встроят Контроллеры в вашу технику.

        Плата Джилекс блока автоматики Джамбо 70/50 Дом М1113 у вас есть возможность купить на сайте нашего интернет-магазина по цене в 6 750 руб. Для оформления заказа заполните форму на нашем сайте. Доставка осуществляется в любой населенный пункт России. Также у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из розничного магазина «Бигам» в вашем городе – данная услуга бесплатна вне зависимости от суммы заказа. Если вас интересуют услуги оформления заказа, а также замены деталей в сервисном центре, позвоните менеджеру по номеру 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru плата джилекс блока автоматики джамбо 70/50 дом м1113 от проверенных поставщиков или изготовителя – торговой марки ДЖИЛЕКС.