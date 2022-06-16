Плазменная горелка Ресанта (для ИПР-25, ИПР-40) 71/6/6
Арт. О00000013608
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Тип охлаждения
|воздушное
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Зажигание дуги
|высокочастотное (HF)
- Плазменная горелка Ресанта 71/6/6 предназначается для выполнения работ с инвертором для плазменной резки Ресанта ИПР-25 и Ресанта ИПР-40.
Преимущества
- Прочная оплетка устойчива к повреждениям и неблагоприятным внешним воздействиям
- Благодаря длине 1 м повышается удобство в эксплуатации газовой горелки
- Пластиковая ручка эргономичной формы гарантирует комфортное удержание