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Плазменная горелка Ресанта (для ИПР-25, ИПР-40) 71/6/6
5.0
2
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Плазменные резаки
    Плазменная горелка Ресанта (для ИПР-25, ИПР-40) 71/6/6
    Арт. О00000013608
    5.0
    2
    Плазменная горелка Ресанта (для ИПР-25, ИПР-40) 71/6/6

      Плазменная горелка Ресанта (для ИПР-25, ИПР-40) 71/6/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013608
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Зажигание дуги
      		высокочастотное (HF)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плазменная горелка Ресанта 71/6/6 предназначается для выполнения работ с инвертором для плазменной резки Ресанта ИПР-25 и Ресанта ИПР-40. 

        Преимущества

        • Прочная оплетка устойчива к повреждениям и неблагоприятным внешним воздействиям 
        • Благодаря длине 1 м повышается удобство в эксплуатации газовой горелки
        • Пластиковая ручка эргономичной формы гарантирует комфортное удержание