Плазменный резак Trafimet ERGOCUT A 101 (6 м)

Плазменный резак ERGOCUT A101 (6 м) производства фирмы Trafimet предназначен для воздушно-плазменной резки различных металлов и сплавов.

Преимущества

Небольшие габариты и вес;

Высокая прочность, ремонтопригодность и долговечность основных узлов;

Эргономичная форма рукоятки;

Легкий и гибкий шланговый пакет;

Высокие электроизоляционные свойства;

Возможность подключения к большинству типов источников плазменной резки (центральный адаптер).



