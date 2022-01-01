Плазменный резак Trafimet ERGOCUT A 101 (6 м)
Арт. X131107110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Тип охлаждения
|воздушное
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Зажигание дуги
|высокочастотное (HF)
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Центральный адаптер
|Нет
- Плазменный резак ERGOCUT A101 (6 м) производства фирмы Trafimet предназначен для воздушно-плазменной резки различных металлов и сплавов.
Преимущества
- Небольшие габариты и вес;
- Высокая прочность, ремонтопригодность и долговечность основных узлов;
- Эргономичная форма рукоятки;
- Легкий и гибкий шланговый пакет;
- Высокие электроизоляционные свойства;
- Возможность подключения к большинству типов источников плазменной резки (центральный адаптер).