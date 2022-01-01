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Плазменный резак Trafimet ERGOCUT A 101 (6 м)
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Плазменные резаки
    Плазменный резак Trafimet ERGOCUT A 101 (6 м)
    Арт. X131107110
    Плазменный резак Trafimet ERGOCUT A 101 (6 м)

      Плазменный резак Trafimet ERGOCUT A 101 (6 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107110

      Характеристики

      Производитель
      		Trafimet
      Страна производства
      		Италия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Зажигание дуги
      		высокочастотное (HF)
      Центральный адаптер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плазменный резак ERGOCUT A101 (6 м) производства фирмы Trafimet предназначен для воздушно-плазменной резки различных металлов и сплавов.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и вес;
        • Высокая прочность, ремонтопригодность и долговечность основных узлов;
        • Эргономичная форма рукоятки;
        • Легкий и гибкий шланговый пакет;
        • Высокие электроизоляционные свойства;
        • Возможность подключения к большинству типов источников плазменной резки (центральный адаптер).