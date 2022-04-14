Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
Арт. X131107175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип охлаждения
|воздушное
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Зажигание дуги
|высокочастотное (HF)
Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м) - это резак, который популярен в сфере работ по металлу. С его помощью осуществляется воздушно-пламенная резка сооружений и изделий, проводящих электрический ток. Совместно с резаком используется и газовый кислородный диффузор, что подает газ через сопло к нагревающейся головке. Плазмотрон отличается подвижностью горелки относительно шланга, благодаря ее соединению шарнирного типа. купить Сварог cs стоит ради его многоцелевого применения, и хорошей совместимости с большинством видов сварочного оборудования.
Преимущества
- Универсальность
- Маневренность
- Укомплектованность
- Практичность
- Долговечность
- Удобство