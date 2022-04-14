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Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
5.0
2
16 878 ₽
Плазменные резаки
    Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
    Арт. X131107175
    5.0
    2
    Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
    Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
    Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
    Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
    Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
    Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
      Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
      Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
      Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
      Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
      Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)
      Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)

      Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м)

      16 878 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131107175
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Зажигание дуги
      		высокочастотное (HF)
      Все характеристики
      16 878 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м) - это резак, который популярен в сфере работ по металлу. С его помощью осуществляется воздушно-пламенная резка сооружений и изделий, проводящих электрический ток. Совместно с резаком используется и газовый кислородный диффузор, что подает газ через сопло к нагревающейся головке. Плазмотрон отличается подвижностью горелки относительно шланга, благодаря ее соединению шарнирного типа. купить Сварог cs стоит ради его многоцелевого применения, и хорошей совместимости с большинством видов сварочного оборудования.

        Преимущества

        • Универсальность
        • Маневренность
        • Укомплектованность
        • Практичность
        • Долговечность
        • Удобство