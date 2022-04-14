Плазменный резак Сварог CS 81 IVT6907 (6 м) - это резак, который популярен в сфере работ по металлу. С его помощью осуществляется воздушно-пламенная резка сооружений и изделий, проводящих электрический ток. Совместно с резаком используется и газовый кислородный диффузор, что подает газ через сопло к нагревающейся головке. Плазмотрон отличается подвижностью горелки относительно шланга, благодаря ее соединению шарнирного типа. купить Сварог cs стоит ради его многоцелевого применения, и хорошей совместимости с большинством видов сварочного оборудования.

Преимущества