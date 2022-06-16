Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)

Преимущества

Режущий элемент инструмента - это ролик из твердого сплава ВК-8

Металлическое основание

Направляющие изготовлены из высококачественной стали с антикоррозионным покрытием

Плиткорез Вихрь 400/12 73/3/5/1 рассчитан на работу с плиткой больших размеров. Модель применяется в производственных цехах, специализированных мастерских и на строительных площадках. Приспособление также используется в домашних условиях при проведении ремонтных работ. Инструмент характеризуется длительным сроком службы. Инструмент удобен в использовании за счет двух прочных направляющих. Металлическая основа закрыта мягким материалом, что значительно упрощает процесс разламывания плитки без сколов.