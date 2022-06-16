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Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
5.0
2
Найти аналог
Плиткорезы
    Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
    Арт. О00000013163
    5.0
    2
    Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
    Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
    Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
    Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
    Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
    Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
    Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
    Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
      Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
      Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
      Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
      Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
      Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
      Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
      Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)
      Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)

      Ручной плиткорез Вихрь (400 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013163
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренний диаметр ролика, мм
      		6
      Наружный диаметр ролика, мм
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плиткорез Вихрь 400/12 73/3/5/1 рассчитан на работу с плиткой больших размеров. Модель применяется в производственных цехах, специализированных мастерских и на строительных площадках. Приспособление также используется в домашних условиях при проведении ремонтных работ. Инструмент характеризуется длительным сроком службы. Инструмент удобен в использовании за счет двух прочных направляющих. Металлическая основа закрыта мягким материалом, что значительно упрощает процесс разламывания плитки без сколов.

        Преимущества

        • Режущий элемент инструмента - это ролик из твердого сплава ВК-8
        • Металлическое основание
        • Направляющие изготовлены из высококачественной стали с антикоррозионным покрытием