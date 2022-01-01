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Плиткорез Bosch GCT 115 0.601.391.001
Найти аналог
Плиткорезы
    Плиткорез Bosch GCT 115 0.601.391.001
    Арт. X13147445
    Плиткорез Bosch GCT 115 0.601.391.001

      Плиткорез Bosch GCT 115 0.601.391.001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13147445

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		720
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плиткорез Bosch GCT 115 Professional 0601391001 широко используется на строительных объектах. Малый вес и габариты позволяют легко переносить устройство к месту проведения работ. Пильный диск легко заменяется, что позволяет сократить время на настройку станка. В комплект поставки входит шланг для пылесоса, который эффективно удаляет пыль с обрабатываемой поверхности. Станок оснащен двигателем мощностью 720 Вт, характеризуется высокой производительностью

        Преимущества

        • Эффективное удаление пыли
        • Высокая производительность
        • Прозрачный кожух для наблюдения за работой
        • Простая эксплуатация
        • Малый вес
        • Легкость перемещения