Плиткорез Bosch GCT 115 0.601.391.001
Арт. X13147445
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Мексика
|
Родина бренда
|Германия
|
Мощность, Вт
|720
|
Напряжение сети, В
|220
Похожие товары с Мощность, Вт
- Плиткорез Bosch GCT 115 Professional 0601391001 широко используется на строительных объектах. Малый вес и габариты позволяют легко переносить устройство к месту проведения работ. Пильный диск легко заменяется, что позволяет сократить время на настройку станка. В комплект поставки входит шланг для пылесоса, который эффективно удаляет пыль с обрабатываемой поверхности. Станок оснащен двигателем мощностью 720 Вт, характеризуется высокой производительностью
Преимущества
- Эффективное удаление пыли
- Высокая производительность
- Прозрачный кожух для наблюдения за работой
- Простая эксплуатация
- Малый вес
- Легкость перемещения