Плиткорез Bosch GCT 115 0.601.391.001

Преимущества

Эффективное удаление пыли

Высокая производительность

Прозрачный кожух для наблюдения за работой

Простая эксплуатация

Малый вес

Легкость перемещения

Плиткорез Bosch GCT 115 Professional 0601391001 широко используется на строительных объектах. Малый вес и габариты позволяют легко переносить устройство к месту проведения работ. Пильный диск легко заменяется, что позволяет сократить время на настройку станка. В комплект поставки входит шланг для пылесоса, который эффективно удаляет пыль с обрабатываемой поверхности. Станок оснащен двигателем мощностью 720 Вт, характеризуется высокой производительностью