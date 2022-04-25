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Электрический плиткорез Helmut FS200
5.0
2
38 990 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Электрический плиткорез Helmut FS200
Арт. X13147466
5.0
2
Электрический плиткорез Helmut FS200
Электрический плиткорез Helmut FS200
Электрический плиткорез Helmut FS200
  • Персональная скидка
Электрический плиткорез Helmut FS200
Электрический плиткорез Helmut FS200
Электрический плиткорез Helmut FS200

Электрический плиткорез Helmut FS200

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вход в личный кабинет
38 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 942 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X13147466
5.0
2

Характеристики

Производитель
Helmut
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Мощность, Вт
800
Напряжение сети, В
220
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
38 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 942 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический плиткорез Helmut FS200 hl-52 представляет собой простую, но эффективную конструкцию. Изделие применяется для разрезания плитки, поэтому имеется прочная и жесткая основа, которая снижает вибрации. Встроенная система СОЖ продлевает срок службы пильного диска. Жесткие опоры делают плиткорез устойчивым. Наличие дополнительного стола расширяет рабочую зону, что позволяет работать над плиткой большого размера. Защитный кожух предотвращает попадание пыли и осколков плитки на оператора станка.

    Преимущества

    • Расширение рабочего стола. Использование дополнительного малого рабочего стола упрощает распил плитки больших размеров
    • Защитный кожух. Helmut FS200 hl-52 оснащается защитным кожухом, который обеспечивает безопасность оператора станка от пыли и крошки
    • Поддон для СОЖ. Система охлаждения обладает высокой эффективностью, что позволяет существенно продлить срок службы станка и диска
    • Длительный срок службы
    • Удобство работы
    • Складные опоры
    • Мощный двигатель