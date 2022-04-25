Преимущества

Расширение рабочего стола. Использование дополнительного малого рабочего стола упрощает распил плитки больших размеров

Защитный кожух. Helmut FS200 hl-52 оснащается защитным кожухом, который обеспечивает безопасность оператора станка от пыли и крошки

Поддон для СОЖ. Система охлаждения обладает высокой эффективностью, что позволяет существенно продлить срок службы станка и диска

Длительный срок службы

Удобство работы

Складные опоры

Мощный двигатель

Электрический плиткорез Helmut FS200 hl-52 представляет собой простую, но эффективную конструкцию. Изделие применяется для разрезания плитки, поэтому имеется прочная и жесткая основа, которая снижает вибрации. Встроенная система СОЖ продлевает срок службы пильного диска. Жесткие опоры делают плиткорез устойчивым. Наличие дополнительного стола расширяет рабочую зону, что позволяет работать над плиткой большого размера. Защитный кожух предотвращает попадание пыли и осколков плитки на оператора станка.