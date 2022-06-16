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Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
5.0
2
6 250 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Арт. Ю00000024598
5.0
2
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
  • Персональная скидка
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601
Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601

Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000024598
5.0
2

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
450
Напряжение сети, В
230
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический плиткорез Энкор Корвет 460М 94601 используется для разрезания плитки на части. Для эффективной работы имеются продольный и угловой упоры - с их помощью можно точно разметить плитку и резать ее под любым углом. Диск остывает в емкости с охлаждающей жидкостью, которая располагается под рабочим столом. Простое управление и наличие двух измерительных шкал значительно повышает темпы резки плитки. Антикоррозийное покрытие рабочего стола увеличивает срок службы изделия.

    Преимущества

    • Точное определение угла наклона. Для распила плитки по определенным углом используется наклон стола Энкор Корвет 460М 94601, который контролируется при помощи встроенного транспортира
    • Для плитки до 34 мм
    • Компактные размеры
    • Антикоррозийное покрытие стола
    • Длительный срок службы