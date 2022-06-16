Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601

Электрический плиткорез Энкор Корвет 460М 94601 используется для разрезания плитки на части. Для эффективной работы имеются продольный и угловой упоры - с их помощью можно точно разметить плитку и резать ее под любым углом. Диск остывает в емкости с охлаждающей жидкостью, которая располагается под рабочим столом. Простое управление и наличие двух измерительных шкал значительно повышает темпы резки плитки. Антикоррозийное покрытие рабочего стола увеличивает срок службы изделия.
Преимущества
- Точное определение угла наклона. Для распила плитки по определенным углом используется наклон стола Энкор Корвет 460М 94601, который контролируется при помощи встроенного транспортира
- Для плитки до 34 мм
- Компактные размеры
- Антикоррозийное покрытие стола
- Длительный срок службы