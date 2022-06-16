Плиткорез электрический Энкор Корвет 460М 94601

Преимущества

Точное определение угла наклона. Для распила плитки по определенным углом используется наклон стола Энкор Корвет 460М 94601, который контролируется при помощи встроенного транспортира



Для плитки до 34 мм

Компактные размеры

Антикоррозийное покрытие стола

Длительный срок службы

Электрический плиткорез Энкор Корвет 460М 94601 используется для разрезания плитки на части. Для эффективной работы имеются продольный и угловой упоры - с их помощью можно точно разметить плитку и резать ее под любым углом. Диск остывает в емкости с охлаждающей жидкостью, которая располагается под рабочим столом. Простое управление и наличие двух измерительных шкал значительно повышает темпы резки плитки. Антикоррозийное покрытие рабочего стола увеличивает срок службы изделия.