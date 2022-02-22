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Плиткорезный станок Энкор Корвет-460
4.5
2
Найти аналог
Плиткорезы
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-460
    Арт. X13147434
    4.5
    2
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-460

      Плиткорезный станок Энкор Корвет-460

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X13147434
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		600
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плиткорезный станок Энкор Корвет-460 94600 используется для резки любого вида отделочных плиток. Режущим инструментом является алмазный диск. Угловой упор позволяет резать плитку под углом, а наклоняемый стол делает возможным выполнять более сложные резы. Для безопасности имеется защитный кожух. Выключатель имеет электромагнитное реле, которое предотвращает случайный запуск станка после отключения электроснабжения.

        Преимущества

        • Функциональность. Наклоняемый стол плиткорезного станка Энкор Корвет-460 94600 позволяет выпиливать более сложные фигуры
        • Точность. Параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки
        • Безопасность. Защитный кожух делает работу оператора более безопасной
        • Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
        • Асинхронный двигатель
        • Возможность комбинированного реза, в угловым упором и наклоном стола
        • Резка с охлаждением
        • Малый вес и габариты