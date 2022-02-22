Плиткорезный станок Энкор Корвет-460 94600 используется для резки любого вида отделочных плиток. Режущим инструментом является алмазный диск. Угловой упор позволяет резать плитку под углом, а наклоняемый стол делает возможным выполнять более сложные резы. Для безопасности имеется защитный кожух. Выключатель имеет электромагнитное реле, которое предотвращает случайный запуск станка после отключения электроснабжения.
Преимущества
- Функциональность. Наклоняемый стол плиткорезного станка Энкор Корвет-460 94600 позволяет выпиливать более сложные фигуры
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Точность. Параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки
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Безопасность. Защитный кожух делает работу оператора более безопасной
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Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
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Асинхронный двигатель
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Возможность комбинированного реза, в угловым упором и наклоном стола
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Резка с охлаждением
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Малый вес и габариты