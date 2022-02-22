Преимущества

Функциональность. Наклоняемый стол плиткорезного станка Энкор Корвет-460 94600 позволяет выпиливать более сложные фигуры

Точность. Параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки

Безопасность. Защитный кожух делает работу оператора более безопасной

Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания

Асинхронный двигатель

Возможность комбинированного реза, в угловым упором и наклоном стола

Резка с охлаждением

Малый вес и габариты

Плиткорезный станок Энкор Корвет-460 94600 используется для резки любого вида отделочных плиток. Режущим инструментом является алмазный диск. Угловой упор позволяет резать плитку под углом, а наклоняемый стол делает возможным выполнять более сложные резы. Для безопасности имеется защитный кожух. Выключатель имеет электромагнитное реле, которое предотвращает случайный запуск станка после отключения электроснабжения.