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Плиткорезный станок Энкор Корвет-461 94610
5.0
2
Найти аналог
Плиткорезы
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-461 94610
    Арт. Х1308774
    5.0
    2
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-461 94610
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-461 94610
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-461 94610
      Плиткорезный станок Энкор Корвет-461 94610
      Плиткорезный станок Энкор Корвет-461 94610
      Плиткорезный станок Энкор Корвет-461 94610

      Плиткорезный станок Энкор Корвет-461 94610

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1308774
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		450
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плиткорезный станок Энкор Корвет-461 94610 - это инструмент для резки всех видов облицовочных плиток кругом с алмазным напылением. Станок имеет возможность резки под углом, что расширяет его область применения. Ванночка для воды позволяет выполнять резку с охлаждением. Два упора: угловой и параллельный позволяют резать плитку с большой точностью. Асинхронный двигатель станка не требует регулярного обслуживания.

        Преимущества

        • Функциональность. Наклоняемый стол плиткорезного станка Энкор Корвет-461 94610 позволяет выпиливать более сложные фигуры
        • Точность. Параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки
        • Безопасность. Защитный кожух делает работу оператора более безопасной
        • Асинхронный двигатель
        • Возможность комбинированного реза, с угловым упором и наклоном стола
        • Резка с охлаждением
        • Малый вес и габариты