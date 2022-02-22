Преимущества

Функциональность. Наклоняемый стол плиткорезного станка Энкор Корвет-461 94610 позволяет выпиливать более сложные фигуры

Точность. Параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки

Безопасность. Защитный кожух делает работу оператора более безопасной

Асинхронный двигатель

Возможность комбинированного реза, с угловым упором и наклоном стола

Резка с охлаждением

Малый вес и габариты

Плиткорезный станок Энкор Корвет-461 94610 - это инструмент для резки всех видов облицовочных плиток кругом с алмазным напылением. Станок имеет возможность резки под углом, что расширяет его область применения. Ванночка для воды позволяет выполнять резку с охлаждением. Два упора: угловой и параллельный позволяют резать плитку с большой точностью. Асинхронный двигатель станка не требует регулярного обслуживания.