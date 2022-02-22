Плиткорезный станок Энкор Корвет-461 94610 - это инструмент для резки всех видов облицовочных плиток кругом с алмазным напылением. Станок имеет возможность резки под углом, что расширяет его область применения. Ванночка для воды позволяет выполнять резку с охлаждением. Два упора: угловой и параллельный позволяют резать плитку с большой точностью. Асинхронный двигатель станка не требует регулярного обслуживания.
Преимущества
- Функциональность. Наклоняемый стол плиткорезного станка Энкор Корвет-461 94610 позволяет выпиливать более сложные фигуры
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Точность. Параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки
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Безопасность. Защитный кожух делает работу оператора более безопасной
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Асинхронный двигатель
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Возможность комбинированного реза, с угловым упором и наклоном стола
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Резка с охлаждением
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Малый вес и габариты