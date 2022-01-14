Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
5.0
1
Найти аналог
Плиткорезы
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
    Арт. X13147440
    5.0
    1
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
    Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
      Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
      Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
      Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
      Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
      Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
      Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
      Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
      Плиткорезный станок Энкор Корвет-464
      Плиткорезный станок Энкор Корвет-464

      Плиткорезный станок Энкор Корвет-464

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X13147440
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Польша
      Мощность, Вт
      		800
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

      Похожие товары с Мощность, Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Корвет 464 плиткорез это компактное электрическое устройство для резки плит самого разного состава: из керамики, гранита, стекла, кирпича, камня и даже бетона. Станок обладает удобными размерами, оборудован насосом и поддоном для сбора пыли и очистки рабочего пространства. Купить Корвет 464 можно ради его функциональных способностей, включающих наклонное, прямое и комбинированное рассечение материала. Примечание: алмазный диск в стандартный комплект поставки не входит.

        Преимущества плиткореза электрического Корвет-464

        • Прочный
        • Надежный
        • Укомплектованный
        • Производительный
        • Малогабаритный

        Комплектация

        • Плиткорез
        • Основание
        • Гайка крепления (4 шт.)
        • Насос
        • Ключ шестигранный (1 шт.)
        • Поддон
        • Ограничитель (2 шт.)
        • Ключ накидной (2 шт.)
        • Болт (2 шт.)
        • Упор регулируемый
        • Ножка (4 шт.)
        • Пластина (2 шт.)
        • Шайба (4 шт.)
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка