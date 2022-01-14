Плиткорезный станок Энкор Корвет-464

Корвет 464 плиткорез это компактное электрическое устройство для резки плит самого разного состава: из керамики, гранита, стекла, кирпича, камня и даже бетона. Станок обладает удобными размерами, оборудован насосом и поддоном для сбора пыли и очистки рабочего пространства. Купить Корвет 464 можно ради его функциональных способностей, включающих наклонное, прямое и комбинированное рассечение материала. Примечание: алмазный диск в стандартный комплект поставки не входит.
Преимущества плиткореза электрического Корвет-464
- Прочный
- Надежный
- Укомплектованный
- Производительный
- Малогабаритный
Комплектация
- Плиткорез
- Основание
- Гайка крепления (4 шт.)
- Насос
- Ключ шестигранный (1 шт.)
- Поддон
- Ограничитель (2 шт.)
- Ключ накидной (2 шт.)
- Болт (2 шт.)
- Упор регулируемый
- Ножка (4 шт.)
- Пластина (2 шт.)
- Шайба (4 шт.)
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка