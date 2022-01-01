Электрический плиткорез Энкор Корвет-468 94680 предназначен для работы с керамической плиткой. Мощность станка составляет 1100 Вт, при этом уровень шума данной модели не превышает предельно допустимую норму для человека. Основным достоинством этого инструмента является возможность резать плитку под углом
Преимущества
- Наклон пильной части до 45 градусов
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Устойчивость благодаря четырем опорным ножкам
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Мощный асинхронный электродвигатель
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Простота использования и обслуживания
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Малые габариты
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Низкий уровень шума