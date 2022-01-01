Преимущества

Наклон пильной части до 45 градусов

Устойчивость благодаря четырем опорным ножкам

Мощный асинхронный электродвигатель

Простота использования и обслуживания

Малые габариты

Низкий уровень шума

Электрический плиткорез Энкор Корвет-468 94680 предназначен для работы с керамической плиткой. Мощность станка составляет 1100 Вт, при этом уровень шума данной модели не превышает предельно допустимую норму для человека. Основным достоинством этого инструмента является возможность резать плитку под углом