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Плиткорез Энкор Корвет-468
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Плиткорезы
    Плиткорез Энкор Корвет-468
    Арт. X13147435
    Плиткорез Энкор Корвет-468

      Плиткорез Энкор Корвет-468

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X13147435

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1100
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический плиткорез Энкор Корвет-468 94680 предназначен для работы с керамической плиткой. Мощность станка составляет 1100 Вт, при этом уровень шума данной модели не превышает предельно допустимую норму для человека. Основным достоинством этого инструмента является возможность резать плитку под углом

        Преимущества

        • Наклон пильной части до 45 градусов
        • Устойчивость благодаря четырем опорным ножкам
        • Мощный асинхронный электродвигатель
        • Простота использования и обслуживания
        • Малые габариты
        • Низкий уровень шума