Преимущества

Работает от сети 220 В

Легкая подача заготовки

Простота эксплуатации

Долгий срок службы

Удобное крепление к столу или верстаку

Электрический плиткорез Prorab 5919 - это профессиональное устройство, предназначенное для быстрого и аккуратного распила плитки толщиной до 41 мм. Данное приспособление оборудовано электроприводом мощностью 900 Вт, питающимся от однофазной сети с напряжением 220 В. Гладко отполированный рабочий стол станка обеспечивает легкую подачу заготовки. Плиткорез этой модели надежно крепится с помощью болтовых соединений к столу или верстаку