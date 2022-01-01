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Плиткорез Prorab 5919
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Плиткорезы
    Плиткорез Prorab 5919
    Арт. X13147443
    Плиткорез Prorab 5919

      Плиткорез Prorab 5919

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13147443

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		900
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический плиткорез Prorab 5919 - это профессиональное устройство, предназначенное для быстрого и аккуратного распила плитки толщиной до 41 мм. Данное приспособление оборудовано электроприводом мощностью 900 Вт, питающимся от однофазной сети с напряжением 220 В. Гладко отполированный рабочий стол станка обеспечивает легкую подачу заготовки. Плиткорез этой модели надежно крепится с помощью болтовых соединений к столу или верстаку

        Преимущества

        • Работает от сети 220 В
        • Легкая подача заготовки
        • Простота эксплуатации
        • Долгий срок службы
        • Удобное крепление к столу или верстаку