Преимущества

Мощный электродвигатель на 1100 Вт.

Глубина реза до 62 мм.

Линейка для точного распила.

Простое управление.

Возможность наклона рабочего стола.

Электрический плиткорез PRORAB 5922 используется при отделке помещений для распила как керамической, так и каменной плитки алмазным диском диаметром 250 мм. Высокая точность работы обеспечивается наличием специальных упоров: параллельного - для прямого распила и транспортирного - для распила по заданным углом в диапазоне от 0 до 45 градусов. Инструмент прост в эксплуатации, его удобно хранить благодаря съемным опорным ножкам