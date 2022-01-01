Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плиткорез Prorab 5922
Найти аналог
Плиткорезы
    Плиткорез Prorab 5922
    Арт. Х1308770
    Плиткорез Prorab 5922

      Плиткорез Prorab 5922

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1308770

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1100
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

      Похожие товары с Мощность, Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический плиткорез PRORAB 5922 используется при отделке помещений для распила как керамической, так и каменной плитки алмазным диском диаметром 250 мм. Высокая точность работы обеспечивается наличием специальных упоров: параллельного - для прямого распила и транспортирного - для распила по заданным углом в диапазоне от 0 до 45 градусов. Инструмент прост в эксплуатации, его удобно хранить благодаря съемным опорным ножкам

        Преимущества

        • Мощный электродвигатель на 1100 Вт.
        • Глубина реза до 62 мм.
        • Линейка для точного распила.
        • Простое управление.
        • Возможность наклона рабочего стола.