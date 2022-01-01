Электрический плиткорез PRORAB 5922 используется при отделке помещений для распила как керамической, так и каменной плитки алмазным диском диаметром 250 мм. Высокая точность работы обеспечивается наличием специальных упоров: параллельного - для прямого распила и транспортирного - для распила по заданным углом в диапазоне от 0 до 45 градусов. Инструмент прост в эксплуатации, его удобно хранить благодаря съемным опорным ножкам
Преимущества
- Мощный электродвигатель на 1100 Вт.
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Глубина реза до 62 мм.
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Линейка для точного распила.
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Простое управление.
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Возможность наклона рабочего стола.