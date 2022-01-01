Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плиткорез Prorab 5924
Найти аналог
Плиткорезы
    Плиткорез Prorab 5924
    Арт. Х1308862
    Плиткорез Prorab 5924

      Плиткорез Prorab 5924

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1308862

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1100
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

      Похожие товары с Мощность, Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический плиткорез PRORAB 5924 используется для распила керамической, каменной и других видов плитки при отделке помещений и фасадов зданий. Специальные упоры и градуированная шкала обеспечивают высокую точность работы, максимальная ширина реза составляет 920 мм, а глубина - 60 мм. Инструмент прост в эксплуатации, удобен при хранении и не требует специального технического обслуживания

        Преимущества

        • Возможность наклона рабочего стола.
        • Транспортирный упор для реза под углом.
        • Мощный электрический двигатель на 1100 Вт.
        • Специальная рукоятка с пластиковым наконечником для удобной работы.
        • Съемные опорные ножки для удобства хранения.