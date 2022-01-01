Электрический плиткорез PRORAB 5924 используется для распила керамической, каменной и других видов плитки при отделке помещений и фасадов зданий. Специальные упоры и градуированная шкала обеспечивают высокую точность работы, максимальная ширина реза составляет 920 мм, а глубина - 60 мм. Инструмент прост в эксплуатации, удобен при хранении и не требует специального технического обслуживания
Преимущества
- Возможность наклона рабочего стола.
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Транспортирный упор для реза под углом.
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Мощный электрический двигатель на 1100 Вт.
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Специальная рукоятка с пластиковым наконечником для удобной работы.
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Съемные опорные ножки для удобства хранения.