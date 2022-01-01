Преимущества

Возможность наклона рабочего стола.

Транспортирный упор для реза под углом.

Мощный электрический двигатель на 1100 Вт.

Специальная рукоятка с пластиковым наконечником для удобной работы.

Съемные опорные ножки для удобства хранения.

Электрический плиткорез PRORAB 5924 используется для распила керамической, каменной и других видов плитки при отделке помещений и фасадов зданий. Специальные упоры и градуированная шкала обеспечивают высокую точность работы, максимальная ширина реза составляет 920 мм, а глубина - 60 мм. Инструмент прост в эксплуатации, удобен при хранении и не требует специального технического обслуживания