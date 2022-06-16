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Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
5.0
2
Найти аналог
Плиткорезы
    Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
    Арт. О00000012853
    5.0
    2
    Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)

      Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012853
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.2
      Габариты, мм
      		1200х300х250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плиткорез рельсовый 1200 мм Вихрь - это инструмент, предназначенный для нарезания плитки из кафеля и керамики. Оснащен двухуровневым угольником для реза под произвольным углом, стальной двутавровой рейкой для направления режущего элемента. Каретка плиткореза зафиксирована с двух сторон на рельсе, что дает инструменту устойчивость. Специальные болты регулируют прижимной обхват каретки к рельсу, что исключает образование люфта между кареткой и рельсом, и обеспечивает максимальную устойчивость рукоятки при резке. Оборудование каретки подшипниками обеспечивает легкое и плавное передвижение. Специальный сплав и покрытие рейки обеспечивает надежное сцепление шарикового механизма с рельсом и исключает проскальзывания каретки при работе. Плиткорез имеет боковую поддержку плитки, благодаря чему им можно резать кафель большого размера. Плиткорез рельсовый Вихрь 1200 купить можно в Интернет-магазине “Бигам” по привлекательной цене.

        Преимущества рельсового плиткореза Вихрь 1200

        • Небольшие габариты
        • Устойчивость
        • Работа под любым углом
        • Удобная направляющая
        • Надежная фиксация заготовки
        • Прочность

        Комплектация

        • Плиткорез
        • Ограничитель
        • Угольник
        • Ключи (2 шт.)
        • Инструкция по эксплуатации
        • Упаковка