Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)
Арт. О00000012853
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.2
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Габариты, мм
|1200х300х250
- Плиткорез рельсовый 1200 мм Вихрь - это инструмент, предназначенный для нарезания плитки из кафеля и керамики. Оснащен двухуровневым угольником для реза под произвольным углом, стальной двутавровой рейкой для направления режущего элемента. Каретка плиткореза зафиксирована с двух сторон на рельсе, что дает инструменту устойчивость. Специальные болты регулируют прижимной обхват каретки к рельсу, что исключает образование люфта между кареткой и рельсом, и обеспечивает максимальную устойчивость рукоятки при резке. Оборудование каретки подшипниками обеспечивает легкое и плавное передвижение. Специальный сплав и покрытие рейки обеспечивает надежное сцепление шарикового механизма с рельсом и исключает проскальзывания каретки при работе. Плиткорез имеет боковую поддержку плитки, благодаря чему им можно резать кафель большого размера. Плиткорез рельсовый Вихрь 1200 купить можно в Интернет-магазине “Бигам” по привлекательной цене.
Преимущества рельсового плиткореза Вихрь 1200
- Небольшие габариты
- Устойчивость
- Работа под любым углом
- Удобная направляющая
- Надежная фиксация заготовки
- Прочность
Комплектация
- Плиткорез
- Ограничитель
- Угольник
- Ключи (2 шт.)
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка