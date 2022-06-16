Плиткорез рельсовый Вихрь (1200 мм)

Плиткорез рельсовый 1200 мм Вихрь - это инструмент, предназначенный для нарезания плитки из кафеля и керамики. Оснащен двухуровневым угольником для реза под произвольным углом, стальной двутавровой рейкой для направления режущего элемента. Каретка плиткореза зафиксирована с двух сторон на рельсе, что дает инструменту устойчивость. Специальные болты регулируют прижимной обхват каретки к рельсу, что исключает образование люфта между кареткой и рельсом, и обеспечивает максимальную устойчивость рукоятки при резке. Оборудование каретки подшипниками обеспечивает легкое и плавное передвижение. Специальный сплав и покрытие рейки обеспечивает надежное сцепление шарикового механизма с рельсом и исключает проскальзывания каретки при работе. Плиткорез имеет боковую поддержку плитки, благодаря чему им можно резать кафель большого размера. Плиткорез рельсовый Вихрь 1200 купить можно в Интернет-магазине “Бигам” по привлекательной цене.

Преимущества рельсового плиткореза Вихрь 1200

Небольшие габариты

Устойчивость

Работа под любым углом

Удобная направляющая

Надежная фиксация заготовки

Прочность

Комплектация