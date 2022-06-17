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Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
5.0
2
6 227 ₽
Плиткорезы
    Плиткорез рельсовый Вихрь (600 мм)
    Арт. О00000012854
    5.0
    2
    Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
    Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
    Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
    Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
    Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
    Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
    Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
    Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
    Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
      Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
      Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
      Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
      Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
      Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
      Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
      Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
      Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)
      Плиткорез ручной рельсовый Вихрь (600 мм)

      Плиткорез рельсовый Вихрь (600 мм)

      6 227 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012854
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренний диаметр ролика, мм
      		6
      Наружный диаметр ролика, мм
      		22
      Все характеристики
      6 227 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рельсовый плиткорез Вихрь 600 мм 73/3/5/4 предназначен для нарезания керамической кафельной плитки. Для работы с крупногабаритными заготовками предусмотрена боковая поддержка. Направляющая выполнена из специального стального сплава. Покрытие рейки обеспечивает надежное сцепление шарикового механизма с рельсом, исключая проскальзывание. Несущая каретка с подшипниками осуществляет плавный ход и высокую точность реза.

        Преимущества

        • Вихрь 600 мм 73/3/5/4 позволяет работать с плиткой большой ширины
        • Двухуровневый угольник позволяет точно отрезать плитку под необходимым углом
        • Несущая каретка передвигается посредством подшипникового механизма
        • Прижимной обхват каретки к рельсе регулируется болтами
        • Полное отсутствие люфта между кареткой и рельсом
        • Максимальная устойчивость рукоятки при резке
        • Направляющая - двутавровая стальная рейка