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Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
5.0
2
8 190 ₽
Плиткорезы
    Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
    Арт. О00000012855
    5.0
    2
    Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
    Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
      Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)

      Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)

      8 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012855
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		9.45
      Габариты, мм
      		700х300х250
      Все характеристики
      8 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рельсовый плиткорез Вихрь 700 мм 73/3/5/5 предназначен для нарезания керамической кафельной плитки. Для работы с крупногабаритными заготовками предусмотрена боковая поддержка. Направляющая выполнена из специального стального сплава. Покрытие рейки обеспечивает надежное сцепление шарикового механизма с рельсом, исключая проскальзывание. Несущая каретка с подшипниками осуществляет плавный ход и высокую точность реза.

        Преимущества

        • Вихрь 700 мм 73/3/5/5 позволяет работать с плиткой большой ширины
        • Несущая каретка передвигается посредством подшипникового механизма
        • Прижимной обхват каретки к рельсе регулируется болтами
        • Полное отсутствие люфта между кареткой и рельсом
        • Максимальная устойчивость рукоятки при резке
        • Направляющая - двутавровая стальная рейка