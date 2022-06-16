Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)

Преимущества

Вихрь 700 мм 73/3/5/5 позволяет работать с плиткой большой ширины

Несущая каретка передвигается посредством подшипникового механизма

Прижимной обхват каретки к рельсе регулируется болтами

Полное отсутствие люфта между кареткой и рельсом

Максимальная устойчивость рукоятки при резке

Направляющая - двутавровая стальная рейка

Рельсовый плиткорез Вихрь 700 мм 73/3/5/5 предназначен для нарезания керамической кафельной плитки. Для работы с крупногабаритными заготовками предусмотрена боковая поддержка. Направляющая выполнена из специального стального сплава. Покрытие рейки обеспечивает надежное сцепление шарикового механизма с рельсом, исключая проскальзывание. Несущая каретка с подшипниками осуществляет плавный ход и высокую точность реза.