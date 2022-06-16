Плиткорез рельсовый Вихрь (700 мм)
Арт. О00000012855
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|9.45
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Габариты, мм
|700х300х250
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- Рельсовый плиткорез Вихрь 700 мм 73/3/5/5 предназначен для нарезания керамической кафельной плитки. Для работы с крупногабаритными заготовками предусмотрена боковая поддержка. Направляющая выполнена из специального стального сплава. Покрытие рейки обеспечивает надежное сцепление шарикового механизма с рельсом, исключая проскальзывание. Несущая каретка с подшипниками осуществляет плавный ход и высокую точность реза.
Преимущества
- Вихрь 700 мм 73/3/5/5 позволяет работать с плиткой большой ширины
- Несущая каретка передвигается посредством подшипникового механизма
- Прижимной обхват каретки к рельсе регулируется болтами
- Полное отсутствие люфта между кареткой и рельсом
- Максимальная устойчивость рукоятки при резке
- Направляющая - двутавровая стальная рейка