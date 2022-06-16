Преимущества

Специальный двухуровневый угольник поможет точно отрезать плитку под необходимым углом

Боковая поддержка плитки позволит комфортно работать даже с плиткой большой ширины

Плиткорез имеет направляющую - двутавровую рейку из специального стального сплава

Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством подшипникового механизма, что обеспечивает плавность хода каретки

Прижимной обхват каретки к рельсе регулируется специальным болтами, в результате достигается полное отсутствие люфта между кареткой и рельсом и максимальная устойчивость рукоятки при резке

Специальный сплав и покрытие рейки обеспечивает надежное сцепление шарикового механизма с рельсом и исключает проскальзывания каретки при работе

Простая работа с Вихрь 900 мм 73/3/5/6

Рельсовый плиткорез Вихрь 900 мм 73/3/5/6 применяется для резки керамической кафельной плитки толщиной до 16 мм. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и плавно передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Плиткорез оборудован боковой поддержкой плитки для комфортной работы с крупными размерами. Данный инструмент прост в эксплуатации и не требует особых навыков работы.