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Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
5.0
2
Найти аналог
Плиткорезы
    Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
    Арт. О00000012856
    5.0
    2
    Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
    Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
    Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
    Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
    Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
    Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
    Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
      Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
      Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
      Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
      Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
      Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
      Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
      Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)

      Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012856
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренний диаметр ролика, мм
      		6
      Наружный диаметр ролика, мм
      		22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рельсовый плиткорез Вихрь 900 мм 73/3/5/6 применяется для резки керамической кафельной плитки толщиной до 16 мм. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и плавно передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Плиткорез оборудован боковой поддержкой плитки для комфортной работы с крупными размерами. Данный инструмент прост в эксплуатации и не требует особых навыков работы.

        Преимущества

        • Специальный двухуровневый угольник поможет точно отрезать плитку под необходимым углом
        • Боковая поддержка плитки позволит комфортно работать даже с плиткой большой ширины
        • Плиткорез имеет направляющую - двутавровую рейку из специального стального сплава
        • Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством подшипникового механизма, что обеспечивает плавность хода каретки
        • Прижимной обхват каретки к рельсе регулируется специальным болтами, в результате достигается полное отсутствие люфта между кареткой и рельсом и максимальная устойчивость рукоятки при резке
        • Специальный сплав и покрытие рейки обеспечивает надежное сцепление шарикового механизма с рельсом и исключает проскальзывания каретки при работе
        • Простая работа с Вихрь 900 мм 73/3/5/6