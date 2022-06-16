Рельсовый плиткорез Вихрь (900 мм)
Арт. О00000012856
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Внутренний диаметр ролика, мм
|6
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Наружный диаметр ролика, мм
|22
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- Рельсовый плиткорез Вихрь 900 мм 73/3/5/6 применяется для резки керамической кафельной плитки толщиной до 16 мм. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и плавно передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Плиткорез оборудован боковой поддержкой плитки для комфортной работы с крупными размерами. Данный инструмент прост в эксплуатации и не требует особых навыков работы.
Преимущества
- Специальный двухуровневый угольник поможет точно отрезать плитку под необходимым углом
- Боковая поддержка плитки позволит комфортно работать даже с плиткой большой ширины
- Плиткорез имеет направляющую - двутавровую рейку из специального стального сплава
- Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством подшипникового механизма, что обеспечивает плавность хода каретки
- Прижимной обхват каретки к рельсе регулируется специальным болтами, в результате достигается полное отсутствие люфта между кареткой и рельсом и максимальная устойчивость рукоятки при резке
- Специальный сплав и покрытие рейки обеспечивает надежное сцепление шарикового механизма с рельсом и исключает проскальзывания каретки при работе
- Простая работа с Вихрь 900 мм 73/3/5/6