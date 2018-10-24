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Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
3.5
2
8 873 ₽
10 570 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
Арт. Х130832018
3.5
2
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
  • Персональная скидка
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689

Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689

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  • -1 697 ₽
8 873 ₽
10 570 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х130832018
3.5
2

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Внутренний диаметр ролика, мм
10
Наружный диаметр ролика, мм
22
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 697 ₽
8 873 ₽
10 570 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Рельсовый плиткорез 700мм MTX PROFESSIONAL 87689 - это новая модель плиткореза. Он применяется для резки керамической кафельной плитки толщиной до 16 мм. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма.

    Преимущества

    • Лёгкий ход рукоятки обеспечивает комфортную работу. Рукоятка не натирает руку и не выскальзывает
    • Облегчённая алюминиевая станина
    • Фиксация угла отреза
    • 1 направляющий рельс
    • Долгий срок службы
    • Ходовая каретка: 6 подшипников
    • Режущий ролик размером 22 х 10.5 х 2 мм
    • Надёжное сцепление шарикового механизма с рельсом