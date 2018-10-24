Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689

Преимущества

Лёгкий ход рукоятки обеспечивает комфортную работу. Рукоятка не натирает руку и не выскальзывает

Облегчённая алюминиевая станина

Фиксация угла отреза

1 направляющий рельс

Долгий срок службы

Ходовая каретка: 6 подшипников

Режущий ролик размером 22 х 10.5 х 2 мм

Надёжное сцепление шарикового механизма с рельсом

Рельсовый плиткорез 700мм MTX PROFESSIONAL 87689 - это новая модель плиткореза. Он применяется для резки керамической кафельной плитки толщиной до 16 мм. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма.