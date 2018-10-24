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Плиткорез ручной рельсовый Matrix 700 мм 87689
Арт. Х130832018
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Внутренний диаметр ролика, мм
|10
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Наружный диаметр ролика, мм
|22
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- Рельсовый плиткорез 700мм MTX PROFESSIONAL 87689 - это новая модель плиткореза. Он применяется для резки керамической кафельной плитки толщиной до 16 мм. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма.
Преимущества
- Лёгкий ход рукоятки обеспечивает комфортную работу. Рукоятка не натирает руку и не выскальзывает
- Облегчённая алюминиевая станина
- Фиксация угла отреза
- 1 направляющий рельс
- Долгий срок службы
- Ходовая каретка: 6 подшипников
- Режущий ролик размером 22 х 10.5 х 2 мм
- Надёжное сцепление шарикового механизма с рельсом