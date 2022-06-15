Ручной плиткорез Rubi Star-63
Арт. О00000006452
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|4
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Габариты, мм
|825x160x110
- Ручной плиткорез RUBI STAR-63 14945 оснащается раздвижными боковыми опорами, которые позволяют обрабатывать габаритные заготовки. Благодаря дополнительной основе, которая дает возможность правильно расположить заготовку, а также особой обработке и заточке победитового резца модель отличается высоким качеством резки. Ребра жесткости, которыми усилены стойки, служат для надежности конструкции.
Преимущества
- Предназначается для резки эсмальтированного греса и кафельной плитки
- Небольшие габариты и вес
- Подвижный алюминиевый разделитель
- Цельностальные сверхпрочные направляющие с антикоррозийной обработкой
- Двухслойная основа с амортизирующим эффектом
- Простота эксплуатации
- Прямое видение разметки и резки
- Возможность осуществления диагонального реза (45 х 45 см)
- Долгий срок службы RUBI STAR-63 14945