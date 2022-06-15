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Ручной плиткорез Rubi Star-63
5.0
2
Найти аналог
Плиткорезы
    Ручной плиткорез Rubi Star-63
    Арт. О00000006452
    5.0
    2
    Ручной плиткорез Rubi Star-63
    Ручной плиткорез Rubi Star-63
    Ручной плиткорез Rubi Star-63
    Ручной плиткорез Rubi Star-63
    Ручной плиткорез Rubi Star-63
    Ручной плиткорез Rubi Star-63
    Ручной плиткорез Rubi Star-63
    Ручной плиткорез Rubi Star-63
    Ручной плиткорез Rubi Star-63
      Ручной плиткорез Rubi Star-63
      Ручной плиткорез Rubi Star-63
      Ручной плиткорез Rubi Star-63
      Ручной плиткорез Rubi Star-63
      Ручной плиткорез Rubi Star-63
      Ручной плиткорез Rubi Star-63
      Ручной плиткорез Rubi Star-63
      Ручной плиткорез Rubi Star-63
      Ручной плиткорез Rubi Star-63

      Ручной плиткорез Rubi Star-63

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000006452
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rubi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		4
      Габариты, мм
      		825x160x110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ручной плиткорез RUBI STAR-63 14945 оснащается раздвижными боковыми опорами, которые позволяют обрабатывать габаритные заготовки. Благодаря дополнительной основе, которая дает возможность правильно расположить заготовку, а также особой обработке и заточке победитового резца модель отличается высоким качеством резки. Ребра жесткости, которыми усилены стойки, служат для надежности конструкции.

        Преимущества

        • Предназначается для резки эсмальтированного греса и кафельной плитки
        • Небольшие габариты и вес
        • Подвижный алюминиевый разделитель
        • Цельностальные сверхпрочные направляющие с антикоррозийной обработкой
        • Двухслойная основа с амортизирующим эффектом
        • Простота эксплуатации
        • Прямое видение разметки и резки
        • Возможность осуществления диагонального реза (45 х 45 см)
        • Долгий срок службы RUBI STAR-63 14945