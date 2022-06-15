Преимущества

Предназначается для резки эсмальтированного греса и кафельной плитки

Небольшие габариты и вес

Подвижный алюминиевый разделитель

Цельностальные сверхпрочные направляющие с антикоррозийной обработкой

Двухслойная основа с амортизирующим эффектом

Простота эксплуатации

Прямое видение разметки и резки

Возможность осуществления диагонального реза (45 х 45 см)

Долгий срок службы RUBI STAR-63 14945

Ручной плиткорез RUBI STAR-63 14945 оснащается раздвижными боковыми опорами, которые позволяют обрабатывать габаритные заготовки. Благодаря дополнительной основе, которая дает возможность правильно расположить заготовку, а также особой обработке и заточке победитового резца модель отличается высоким качеством резки. Ребра жесткости, которыми усилены стойки, служат для надежности конструкции.