Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плиткорез Stanley STSP125-B9
Найти аналог
Плиткорезы
    Плиткорез Stanley STSP125-B9
    Арт. X13147459
    Плиткорез Stanley STSP125-B9
    Плиткорез Stanley STSP125-B9
      Плиткорез Stanley STSP125-B9
      Плиткорез Stanley STSP125-B9

      Плиткорез Stanley STSP125-B9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13147459

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1320
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

      Похожие товары с Мощность, Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плиткорез Stanley STSP125 - приспособление для резки различных отделочных материалов, например: керамическая, облицовочная и тротуарная плитка, черепица и другие. Мощный двигатель долго не перегревается и позволяет агрегату выполнять работы любой сложности. Модель имеет легкий доступ к щеткам для их быстрой замены. Диск с алмазным напылением диаметром 125 мм обеспечивает чистый и аккуратный рез заготовок

        Преимущества

        • Защита от произвольного включения
        • Надежный редуктор с низкой шумность и вибрацией
        • Точная настройка глубины реза
        • Долгий срок службы
        • Не требует сложного технического обслуживания