Плиткорез Stanley STSP125-B9

Преимущества

Защита от произвольного включения

Надежный редуктор с низкой шумность и вибрацией

Точная настройка глубины реза

Долгий срок службы

Не требует сложного технического обслуживания

Плиткорез Stanley STSP125 - приспособление для резки различных отделочных материалов, например: керамическая, облицовочная и тротуарная плитка, черепица и другие. Мощный двигатель долго не перегревается и позволяет агрегату выполнять работы любой сложности. Модель имеет легкий доступ к щеткам для их быстрой замены. Диск с алмазным напылением диаметром 125 мм обеспечивает чистый и аккуратный рез заготовок