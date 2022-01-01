Плиткорез Stanley STSP125-B9
Арт. X13147459
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Мощность, Вт
|1320
|
Напряжение сети, В
|220
Похожие товары с Мощность, Вт
- Плиткорез Stanley STSP125 - приспособление для резки различных отделочных материалов, например: керамическая, облицовочная и тротуарная плитка, черепица и другие. Мощный двигатель долго не перегревается и позволяет агрегату выполнять работы любой сложности. Модель имеет легкий доступ к щеткам для их быстрой замены. Диск с алмазным напылением диаметром 125 мм обеспечивает чистый и аккуратный рез заготовок
Преимущества
- Защита от произвольного включения
- Надежный редуктор с низкой шумность и вибрацией
- Точная настройка глубины реза
- Долгий срок службы
- Не требует сложного технического обслуживания