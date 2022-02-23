Плиткорезный станок Sturm TC9822U
Арт. X13147439
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1200
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Напряжение сети, В
|220
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- Плиткорез Sturm TC9822U - это удобный инструмент для резки облицовочной, тротуарной и напольной плитки. Большая длина рабочего стола позволяет резать стандартные плитки по диагонали. Возможность резать под углом до 45 градусов расширяет область применения плиткореза. Четыре опорные ножки делают станок устойчивым.
Преимущества
- Удобство в работе. Рукоять питкореза Sturm TC9822U имеет пластиковое покрытие, которое не скользит в руке, делая работу удобной
- Безопасность. Защитный кожух делает работу безопасной для оператора, исключая вылетание мелких частиц
- Надежность. Электропроводка размещена в специальном гибком корпусе из пластика, который исключает перегибы и пробои
- Легкая установка насоса. Насос устанавливают на емкость для воды в наклонном положении, затем укладывают вокруг него шланг и шнур и большими пальцами рук нажимают на корпус до щелчка, что указывает на окончание установки
- Резка плитки под углом до 45 градусов
- Большой рабочий стол - для резки оп диагонали
- Встроенная подводка воды (емкость для воды в станине)
- Шланг подачи воды защищен пластиковым корпусом
- Устойчивые опорные ножки
- Малые габариты и вес