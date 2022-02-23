Плиткорезный станок Sturm TC9822U

Преимущества

Удобство в работе. Рукоять питкореза Sturm TC9822U имеет пластиковое покрытие, которое не скользит в руке, делая работу удобной

Безопасность. Защитный кожух делает работу безопасной для оператора, исключая вылетание мелких частиц

Надежность. Электропроводка размещена в специальном гибком корпусе из пластика, который исключает перегибы и пробои

Легкая установка насоса. Насос устанавливают на емкость для воды в наклонном положении, затем укладывают вокруг него шланг и шнур и большими пальцами рук нажимают на корпус до щелчка, что указывает на окончание установки

Резка плитки под углом до 45 градусов

Большой рабочий стол - для резки оп диагонали

Встроенная подводка воды (емкость для воды в станине)

Шланг подачи воды защищен пластиковым корпусом

Устойчивые опорные ножки

Малые габариты и вес

Плиткорез Sturm TC9822U - это удобный инструмент для резки облицовочной, тротуарной и напольной плитки. Большая длина рабочего стола позволяет резать стандартные плитки по диагонали. Возможность резать под углом до 45 градусов расширяет область применения плиткореза. Четыре опорные ножки делают станок устойчивым.