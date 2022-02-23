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Плиткорезный станок Sturm TC9822U
5.0
2
Найти аналог
Плиткорезы
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
    Арт. X13147439
    5.0
    2
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
    Плиткорезный станок Sturm TC9822U
      Плиткорезный станок Sturm TC9822U
      Плиткорезный станок Sturm TC9822U
      Плиткорезный станок Sturm TC9822U
      Плиткорезный станок Sturm TC9822U
      Плиткорезный станок Sturm TC9822U
      Плиткорезный станок Sturm TC9822U
      Плиткорезный станок Sturm TC9822U
      Плиткорезный станок Sturm TC9822U
      Плиткорезный станок Sturm TC9822U
      Плиткорезный станок Sturm TC9822U
      Плиткорезный станок Sturm TC9822U
      Плиткорезный станок Sturm TC9822U

      Плиткорезный станок Sturm TC9822U

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X13147439
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1200
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плиткорез Sturm TC9822U - это удобный инструмент для резки облицовочной, тротуарной и напольной плитки. Большая длина рабочего стола позволяет резать стандартные плитки по диагонали. Возможность резать под углом до 45 градусов расширяет область применения плиткореза. Четыре опорные ножки делают станок устойчивым.

        Преимущества

        • Удобство в работе. Рукоять питкореза Sturm TC9822U имеет пластиковое покрытие, которое не скользит в руке, делая работу удобной
        • Безопасность. Защитный кожух делает работу безопасной для оператора, исключая вылетание мелких частиц
        • Надежность. Электропроводка размещена в специальном гибком корпусе из пластика, который исключает перегибы и пробои
        • Легкая установка насоса. Насос устанавливают на емкость для воды в наклонном положении, затем укладывают вокруг него шланг и шнур и большими пальцами рук нажимают на корпус до щелчка, что указывает на окончание установки
        • Резка плитки под углом до 45 градусов
        • Большой рабочий стол - для резки оп диагонали
        • Встроенная подводка воды (емкость для воды в станине)
        • Шланг подачи воды защищен пластиковым корпусом
        • Устойчивые опорные ножки
        • Малые габариты и вес