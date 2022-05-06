Площадка торцевая для воздуховода Эра 110ПТМ, 110 мм

Преимущества

Изготовлена из тонколистовой стали с покрытием полимерной эмалью

Настенный или потолочный монтаж осуществляется при помощи шурупов

Размер - 180x250 мм

Внешний диаметр - 110 мм

Торцевая площадка для воздуховода Эра 110ПТМ, 110 мм предназначена для декоративного оформления вытяжных выходов вентиляционных систем. Фланец для присоединения воздуховодов соответствующего сечения. Настенный или потолочный монтаж.