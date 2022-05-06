Площадка торцевая для воздуховода Эра 150ПТМ, 150 мм
Арт. X69914544156105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.16
- Торцевая площадка для воздуховода Эра 150ПТМ, 150 мм предназначена для декоративного оформления вытяжных выходов вентиляционных систем. Фланец для присоединения воздуховодов соответствующего сечения. Настенный или потолочный монтаж.
Преимущества
- Изготовлена из тонколистовой стали с покрытием полимерной эмалью
- Настенный или потолочный монтаж осуществляется при помощи шурупов
- Размер - 180x250 мм
- Внешний диаметр - 150 мм