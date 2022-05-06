Площадка торцевая для воздуховода Планета ТП110, 110 мм

Преимущества

Эстетичный внешний вид

Настенный монтаж при помощи шурупов

Выполнена из металла, окрашенного в белый цвет

Размер - 238х195 мм

Диаметр - 110 мм

Металлическая торцевая площадка Планета ТП110, 110 мм предназначена для оформления вентиляционных отверстий и присоединения воздуховодов. Применяется в производственных и жилых помещениях.