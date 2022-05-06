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Площадка торцевая для воздуховода Планета ТП120, 120 мм
4.0
2
Найти аналог
Площадки торцевые (монтажные) для воздуховода
    Площадка торцевая для воздуховода Планета ТП120, 120 мм
    Арт. X69914561
    4.0
    2
    Площадка торцевая для воздуховода Планета ТП120, 120 мм

      Площадка торцевая для воздуховода Планета ТП120, 120 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914561
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Планета
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.193
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Металлическая торцевая площадка Планета ТП120, 120 мм предназначена для оформления вентиляционных отверстий и присоединения воздуховодов. Применяется в производственных и жилых помещениях.

        Преимущества

        • Эстетичный внешний вид
        • Настенный монтаж при помощи шурупов
        • Выполнена из металла, окрашенного в белый цвет
        • Размер - 238х195 мм
        • Диаметр - 120 мм