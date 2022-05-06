Площадка торцевая для воздуховода Планета ТП120, 120 мм
Арт. X69914561
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.193
- Металлическая торцевая площадка Планета ТП120, 120 мм предназначена для оформления вентиляционных отверстий и присоединения воздуховодов. Применяется в производственных и жилых помещениях.
Преимущества
- Эстетичный внешний вид
- Настенный монтаж при помощи шурупов
- Выполнена из металла, окрашенного в белый цвет
- Размер - 238х195 мм
- Диаметр - 120 мм