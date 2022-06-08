Плоскогубцы для работы с кабелями Knipex KN-1302160

Преимущества

Малый вес - 0.139 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой ванадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента

Для дополнительной защиты от коррозии инструмент чернен

Возможность работы с твердой проволокой диаметром до 1.6 мм, проволокой средней твердости диаметром до 2.5 мм

Плоские губки имеют заостренную форму и снабжены специальными зубцами для более удобной работы

Возможность удаления изоляции с кабелей сечением 0.5 / 0.75 /1.5 / 2.5 кв. мм. за счет специальных прецизионных отверстий

Длина инструмента составляет всего 160 мм, что упрощает его хранение и транспортировку

Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1302160 предназначен для снятия защитных оболочек с различных видов кабелей, захвата, резки и изгибания проволоки различной степени твердости. Данным инструментом также можно опрессовывать контактные гильзы. Предусмотрена возможность удаления изоляции с кабелей различного сечения за счет специальных прецизионных отверстий. Двухкомпонентные чехлы рукояток исключают скольжение и защищают руки оператора во время работы.