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Плоскогубцы для работы с кабелями Knipex KN-1302160
4.5
2
Найти аналог
Инструменты для работы с изоляцией
    Плоскогубцы для работы с кабелями Knipex KN-1302160
    Арт. Х130733311
    4.5
    2
    Плоскогубцы для работы с кабелями Knipex KN-1302160
    Плоскогубцы для работы с кабелями Knipex KN-1302160
    Плоскогубцы для работы с кабелями Knipex KN-1302160
      Плоскогубцы для работы с кабелями Knipex KN-1302160
      Плоскогубцы для работы с кабелями Knipex KN-1302160
      Плоскогубцы для работы с кабелями Knipex KN-1302160

      Плоскогубцы для работы с кабелями Knipex KN-1302160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х130733311
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.15
      Габариты, мм
      		160x82x19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1302160 предназначен для снятия защитных оболочек с различных видов кабелей, захвата, резки и изгибания проволоки различной степени твердости. Данным инструментом также можно опрессовывать контактные гильзы. Предусмотрена возможность удаления изоляции с кабелей различного сечения за счет специальных прецизионных отверстий. Двухкомпонентные чехлы рукояток исключают скольжение и защищают руки оператора во время работы.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.139 кг снижает энергоемкость работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой ванадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента
        • Для дополнительной защиты от коррозии инструмент чернен
        • Возможность работы с твердой проволокой диаметром до 1.6 мм, проволокой средней твердости диаметром до 2.5 мм
        • Плоские губки имеют заостренную форму и снабжены специальными зубцами для более удобной работы
        • Возможность удаления изоляции с кабелей сечением 0.5 / 0.75 /1.5 / 2.5 кв. мм. за счет специальных прецизионных отверстий
        • Длина инструмента составляет всего 160 мм, что упрощает его хранение и транспортировку