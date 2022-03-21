Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)

Преимущества

Эргономичные двухкомпонентные ручки - удобная работа

Кромки закалены ТВЧ до твердости 53 HRc

Для широкого спектра монтажных и ремонтных работ

Плоскогубцы NICKEL 180 мм MATRIX 16904 применяются для выполнения монтажных и ремонтных работ. Твердость рабочих кромок после закалки составляет 53 HRc. Для стойкости к износу поверхность губок покрыта никелем. Плоскогубцы снабжены эргономичными ручками из двухкомпонентного материала, поэтому инструмент так удобен при работе.