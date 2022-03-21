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Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
5.0
2
570 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
    Арт. Х1307325
    5.0
    2
    Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
    Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
    Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
    Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)

      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307325
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы NICKEL 180 мм MATRIX 16904 применяются для выполнения монтажных и ремонтных работ. Твердость рабочих кромок после закалки составляет 53 HRc. Для стойкости к износу поверхность губок покрыта никелем. Плоскогубцы снабжены эргономичными ручками из двухкомпонентного материала, поэтому инструмент так удобен при работе.

        Преимущества

        • Эргономичные двухкомпонентные ручки - удобная работа
        • Кромки закалены ТВЧ до твердости 53 HRc
        • Для широкого спектра монтажных и ремонтных работ