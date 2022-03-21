Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
Арт. Х1307325
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|сталь 45
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- Плоскогубцы NICKEL 180 мм MATRIX 16904 применяются для выполнения монтажных и ремонтных работ. Твердость рабочих кромок после закалки составляет 53 HRc. Для стойкости к износу поверхность губок покрыта никелем. Плоскогубцы снабжены эргономичными ручками из двухкомпонентного материала, поэтому инструмент так удобен при работе.
Преимущества
- Эргономичные двухкомпонентные ручки - удобная работа
- Кромки закалены ТВЧ до твердости 53 HRc
- Для широкого спектра монтажных и ремонтных работ