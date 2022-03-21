Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
Арт. Х1307353
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|сталь 45
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- Плоскогубцы NICKEL 200 мм MATRIX 16906 отличаются никелированной рабочей частью, которая не подвержена коррозии, что увеличивает ресурс инструмента. Широко применяется во время монтажа или ремонта. Эргономичные ручки удобно лежат в ладони, а двухкомпонентный материал способствует комфортной работе.
Преимущества
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки - удобная работа
- Кромки закалены ТВЧ до твердости 53 HRc
- Для широкого спектра монтажных и ремонтных работ