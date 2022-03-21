Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)

Преимущества

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки - удобная работа

Кромки закалены ТВЧ до твердости 53 HRc

Для широкого спектра монтажных и ремонтных работ

Плоскогубцы NICKEL 200 мм MATRIX 16906 отличаются никелированной рабочей частью, которая не подвержена коррозии, что увеличивает ресурс инструмента. Широко применяется во время монтажа или ремонта. Эргономичные ручки удобно лежат в ладони, а двухкомпонентный материал способствует комфортной работе.