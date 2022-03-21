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Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
5.0
2
640 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
    Арт. Х1307353
    5.0
    2
    Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
    Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
    Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
    Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)

      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)

      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307353
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы NICKEL 200 мм MATRIX 16906 отличаются никелированной рабочей частью, которая не подвержена коррозии, что увеличивает ресурс инструмента. Широко применяется во время монтажа или ремонта. Эргономичные ручки удобно лежат в ладони, а двухкомпонентный материал способствует комфортной работе.

        Преимущества

        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки - удобная работа
        • Кромки закалены ТВЧ до твердости 53 HRc
        • Для широкого спектра монтажных и ремонтных работ