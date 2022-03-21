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Комбинированные плоскогубцы Stanley 084055 (180 мм)
5.0
2
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Плоскогубцы
    Комбинированные плоскогубцы Stanley 084055 (180 мм)
    Арт. 77777Х130652
    5.0
    2
    Комбинированные плоскогубцы Stanley 084055 (180 мм)
    Комбинированные плоскогубцы Stanley 084055 (180 мм)
      Комбинированные плоскогубцы Stanley 084055 (180 мм)
      Комбинированные плоскогубцы Stanley 084055 (180 мм)

      Комбинированные плоскогубцы Stanley 084055 (180 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х130652
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плоскогубцы 180 мм DynaGrip Stanley 0-84-055 имеют широкий спектр применения, например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов. Данный инструмент изготовлен из высокопрочных и качественных материалов, что определяет продолжительный срок его службы. Эргономичные рукоятки обеспечивают надежный захват инструмента, исключая его выскальзывание.

        Преимущества

        • Комбинированные плоскогубцы
        • Полированная головка
        • Прочная конструкция
        • Длительный срок службы
        • Длина инструмента 180 мм