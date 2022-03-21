Комбинированные плоскогубцы Stanley 084055 (180 мм)

Преимущества

Комбинированные плоскогубцы

Полированная головка

Прочная конструкция

Длительный срок службы

Длина инструмента 180 мм

Плоскогубцы 180 мм DynaGrip Stanley 0-84-055 имеют широкий спектр применения, например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов. Данный инструмент изготовлен из высокопрочных и качественных материалов, что определяет продолжительный срок его службы. Эргономичные рукоятки обеспечивают надежный захват инструмента, исключая его выскальзывание.