Комбинированные плоскогубцы Stanley 084055 (180 мм)
Арт. 77777Х130652
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|сталь
- Плоскогубцы 180 мм DynaGrip Stanley 0-84-055 имеют широкий спектр применения, например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов. Данный инструмент изготовлен из высокопрочных и качественных материалов, что определяет продолжительный срок его службы. Эргономичные рукоятки обеспечивают надежный захват инструмента, исключая его выскальзывание.
Преимущества
- Комбинированные плоскогубцы
- Полированная головка
- Прочная конструкция
- Длительный срок службы
- Длина инструмента 180 мм