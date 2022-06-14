Комбинированные диэлектрические плоскогубцы Unipro 16081U (180 мм)
Арт. Х13079323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|сталь
- Комбинированные диэлектрические плоскогубцы Unipro 180мм 16081U предназначены для электромонтажных, слесарных работ. Изготовлены из хромованадиевой стали с оксидированным покрытием. Двухкомпонентные диэлектрические ручки позволяют работать под высоким напряжением.
Преимущества
- Оксидированное покрытие защищает от коррозии и придает диэлектрические свойства
- Хромованадиевая сталь продлевает срок службы изделия