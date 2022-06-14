Комбинированные диэлектрические плоскогубцы Unipro 16081U (180 мм)

Преимущества

Оксидированное покрытие защищает от коррозии и придает диэлектрические свойства

Хромованадиевая сталь продлевает срок службы изделия

Комбинированные диэлектрические плоскогубцы Unipro 180мм 16081U предназначены для электромонтажных, слесарных работ. Изготовлены из хромованадиевой стали с оксидированным покрытием. Двухкомпонентные диэлектрические ручки позволяют работать под высоким напряжением.