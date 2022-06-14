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Комбинированные диэлектрические плоскогубцы Unipro 16081U (180 мм)
4.3
3
Найти аналог
Плоскогубцы
    Комбинированные диэлектрические плоскогубцы Unipro 16081U (180 мм)
    Арт. Х13079323
    4.3
    3
    Комбинированные диэлектрические плоскогубцы Unipro 16081U (180 мм)

      Комбинированные диэлектрические плоскогубцы Unipro 16081U (180 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13079323
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Unipro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированные диэлектрические плоскогубцы Unipro 180мм 16081U предназначены для электромонтажных, слесарных работ. Изготовлены из хромованадиевой стали с оксидированным покрытием. Двухкомпонентные диэлектрические ручки позволяют работать под высоким напряжением.

        Преимущества

        • Оксидированное покрытие защищает от коррозии и придает диэлектрические свойства
        • Хромованадиевая сталь продлевает срок службы изделия