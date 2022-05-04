Плоскогубцы Зубр "Мастер" 22015-1-20_z01 (200мм, комбинированные)
Арт. X1019626
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|сталь
- Универсальные плоскогубцы с защитным хромовым покрытием и повышенным ресурсом прочности. Для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки
- Поверхность губок и режущие кромки закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
- Хромовое покрытие защищает от механических повреждений и коррозии
- Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе