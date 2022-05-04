Плоскогубцы Зубр "Мастер" 22015-1-20_z01 (200мм, комбинированные)

Преимущества

Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки

Поверхность губок и режущие кромки закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса

Хромовое покрытие защищает от механических повреждений и коррозии

Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе

Универсальные плоскогубцы с защитным хромовым покрытием и повышенным ресурсом прочности. Для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ.