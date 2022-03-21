Плоскогубцы комбинированные диэлектрические Unipro 16082U (200 мм)
Арт. Х13079322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Комбинированные диэлектрические плоскогубцы Unipro 200мм 16082U используются в электромонтажных работах под напряжением до 1000V. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали с оксидированным покрытием. Двухкомпонентные ручки удобны в применении и имеют изолированную поверхность. Лезвия заточены на станке в автоматическом режиме. Губки не имеют кромок, что позволяет плотно сжимать деталь, не нанося ей повреждений.
Преимущества
- Cr-V сталь высокопрочна и износостойка
- Оксидированное покрытие предотвращает появление коррозии
- Диэлектрическое покрытие обеспечивает изоляцию инструмента