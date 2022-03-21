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Плоскогубцы комбинированные диэлектрические Unipro 16082U (200 мм)
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Плоскогубцы комбинированные диэлектрические Unipro 16082U (200 мм)
    Арт. Х13079322
    5.0
    2
    Плоскогубцы комбинированные диэлектрические Unipro 16082U (200 мм)

      Плоскогубцы комбинированные диэлектрические Unipro 16082U (200 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13079322
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Unipro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированные диэлектрические плоскогубцы Unipro 200мм 16082U используются в электромонтажных работах под напряжением до 1000V.  Инструмент выполнен из хромованадиевой стали с оксидированным покрытием. Двухкомпонентные ручки удобны в применении и имеют изолированную поверхность. Лезвия заточены на станке в автоматическом режиме. Губки не имеют кромок, что позволяет плотно сжимать деталь, не нанося ей повреждений.

        Преимущества

        • Cr-V сталь высокопрочна и износостойка
        • Оксидированное покрытие предотвращает появление коррозии
        • Диэлектрическое покрытие обеспечивает изоляцию инструмента