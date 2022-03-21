Плоскогубцы комбинированные диэлектрические Unipro 16082U (200 мм)

Преимущества

Cr-V сталь высокопрочна и износостойка

Оксидированное покрытие предотвращает появление коррозии

Диэлектрическое покрытие обеспечивает изоляцию инструмента

Комбинированные диэлектрические плоскогубцы Unipro 200мм 16082U используются в электромонтажных работах под напряжением до 1000V. Инструмент выполнен из хромованадиевой стали с оксидированным покрытием. Двухкомпонентные ручки удобны в применении и имеют изолированную поверхность. Лезвия заточены на станке в автоматическом режиме. Губки не имеют кромок, что позволяет плотно сжимать деталь, не нанося ей повреждений.