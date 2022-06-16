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Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
5.0
2
750 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
    Арт. Ю00000023517
    5.0
    2
    Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
    Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
    Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
    Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
    Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
    Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
    Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
      Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
      Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
      Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
      Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
      Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
      Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
      Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)

      Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)

      750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023517
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		150
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные плоскогубцы 150мм STANLEY CONTROL-GRIP 0-74-456 представляют собой прочный, надежный и долговечный в эксплуатации ручной слесарный инструмент, который используется для обхвата и удержания деталей, резки проволоки, гибки заготовок и пр. Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала, обладают особой формой и нескользящими рифлеными вставками.

        Преимущества

        • Кованые рабочие части из прочной и качественной углеродистой стали
        • Индукционно закаленные губки обеспечивают инструменту долгий срок службы
        • Специальный плавающий механизм для плавного открывания / закрывания губок
        • Стальные части комбинированных плоскогубцев 150мм STANLEY CONTROL-GRIP 0-74-456 надежно защищены от коррозии
        • Новая эргономичная форма накладок на ручках с сочетанием зон с различной жесткостью обеспечивает комфорт и снижение усталости руки во время работы