Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)
Арт. Ю00000023517
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|150
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Материал губок
|углеродистая сталь
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- Комбинированные плоскогубцы 150мм STANLEY CONTROL-GRIP 0-74-456 представляют собой прочный, надежный и долговечный в эксплуатации ручной слесарный инструмент, который используется для обхвата и удержания деталей, резки проволоки, гибки заготовок и пр. Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала, обладают особой формой и нескользящими рифлеными вставками.
Преимущества
- Кованые рабочие части из прочной и качественной углеродистой стали
- Индукционно закаленные губки обеспечивают инструменту долгий срок службы
- Специальный плавающий механизм для плавного открывания / закрывания губок
- Стальные части комбинированных плоскогубцев 150мм STANLEY CONTROL-GRIP 0-74-456 надежно защищены от коррозии
- Новая эргономичная форма накладок на ручках с сочетанием зон с различной жесткостью обеспечивает комфорт и снижение усталости руки во время работы