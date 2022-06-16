Плоскогубцы комбинированные Stanley Control-GRIP STHT0-74456 (150 мм)

Преимущества

Кованые рабочие части из прочной и качественной углеродистой стали

Индукционно закаленные губки обеспечивают инструменту долгий срок службы

Специальный плавающий механизм для плавного открывания / закрывания губок

Стальные части комбинированных плоскогубцев 150мм STANLEY CONTROL-GRIP 0-74-456 надежно защищены от коррозии

Новая эргономичная форма накладок на ручках с сочетанием зон с различной жесткостью обеспечивает комфорт и снижение усталости руки во время работы

Комбинированные плоскогубцы 150мм STANLEY CONTROL-GRIP 0-74-456 представляют собой прочный, надежный и долговечный в эксплуатации ручной слесарный инструмент, который используется для обхвата и удержания деталей, резки проволоки, гибки заготовок и пр. Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала, обладают особой формой и нескользящими рифлеными вставками.