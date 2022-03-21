Плоскогубцы комбинированные Stanley Fatmax 089866

Преимущества

Плоскогубцы комбинированные

Полированные губки

Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов

Данный инструмент соответствует всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI

Прочная конструкция

Длительный срок службы

Плоскогубцы 160 мм FatMax Stanley 0-89-866 изготовлены путем ковки с дополнительной термообработкой. Данный инструмент служит для демонтажа и фиксации различных креплений. Для удобной работы рукоятки оснащены прорезиненными накладками, которые исключают скольжение инструмента в руках.