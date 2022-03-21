Плоскогубцы комбинированные Stanley Fatmax 089866
Арт. 77777Х130651
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Плоскогубцы 160 мм FatMax Stanley 0-89-866 изготовлены путем ковки с дополнительной термообработкой. Данный инструмент служит для демонтажа и фиксации различных креплений. Для удобной работы рукоятки оснащены прорезиненными накладками, которые исключают скольжение инструмента в руках.
Преимущества
- Плоскогубцы комбинированные
- Полированные губки
- Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Данный инструмент соответствует всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Прочная конструкция
- Длительный срок службы