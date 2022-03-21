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Плоскогубцы комбинированные Stanley Fatmax 089866
5.0
2
1 450 ₽
Плоскогубцы
    Плоскогубцы комбинированные Stanley Fatmax 089866
    Арт. 77777Х130651
    5.0
    2
    Плоскогубцы комбинированные Stanley Fatmax 089866
    Плоскогубцы комбинированные Stanley Fatmax 089866
      Плоскогубцы комбинированные Stanley Fatmax 089866
      Плоскогубцы комбинированные Stanley Fatmax 089866

      Плоскогубцы комбинированные Stanley Fatmax 089866

      1 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х130651
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      1 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы 160 мм FatMax Stanley 0-89-866 изготовлены путем ковки с дополнительной термообработкой. Данный инструмент служит для демонтажа и фиксации различных креплений. Для удобной работы рукоятки оснащены прорезиненными накладками, которые исключают скольжение инструмента в руках.

        Преимущества

        • Плоскогубцы комбинированные
        • Полированные губки
        • Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов
        • Данный инструмент соответствует всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
        • Прочная конструкция
        • Длительный срок службы