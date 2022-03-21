Плоскогубцы переставные Stanley 0-84-648 (ручные клещи, длина 250 мм)

Преимущества

Пассатижи предназначены для ремонта сантехнических перекрытий и соединений

Полированные губки

Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов

Данный инструмент соответствует всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI

Простое управление с помощью механизма регулировки "PushLock™"

Запатентованный механизм регулировки "PushLock™" с кнопкой

Переставные плоскогубцы 250 мм FATMAX GROOV Stanley 0-84-648 подходят для ремонта сантехнических креплений. Губки обеспечивают надежный захват детали для точного и аккуратного ремонта. Удобство использования обеспечивают длинные эргономичные рукоятки, которые не скользят в руке. Материал инструмента - прочная высокохромистая сталь.