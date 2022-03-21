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Плоскогубцы переставные Stanley 0-84-648 (ручные клещи, длина 250 мм)
5.0
2
1 610 ₽
Переставные клещи
    Плоскогубцы переставные Stanley 0-84-648 FatMax XL Groove Joint
    Арт. Х130793105
    5.0
    2
    Плоскогубцы переставные Stanley 0-84-648 (ручные клещи, длина 250 мм)
    Плоскогубцы переставные Stanley 0-84-648 (ручные клещи, длина 250 мм)
      Плоскогубцы переставные Stanley 0-84-648 (ручные клещи, длина 250 мм)
      Плоскогубцы переставные Stanley 0-84-648 (ручные клещи, длина 250 мм)

      Плоскогубцы переставные Stanley 0-84-648 FatMax XL Groove Joint

      1 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130793105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      1 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переставные плоскогубцы 250 мм FATMAX GROOV Stanley 0-84-648 подходят для ремонта сантехнических креплений. Губки обеспечивают надежный захват детали для точного и аккуратного ремонта. Удобство использования обеспечивают длинные эргономичные рукоятки, которые не скользят в руке. Материал инструмента - прочная высокохромистая сталь.

        Преимущества

        • Пассатижи предназначены для ремонта сантехнических перекрытий и соединений
        • Полированные губки
        • Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов
        • Данный инструмент соответствует всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
        • Простое управление с помощью механизма регулировки "PushLock™"
        • Запатентованный механизм регулировки "PushLock™" с кнопкой