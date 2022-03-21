Плоскогубцы переставные Stanley 0-84-648 (ручные клещи, длина 250 мм)

Плоскогубцы переставные Stanley 0-84-648 FatMax XL Groove Joint
Арт. Х130793105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|сталь
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- Переставные плоскогубцы 250 мм FATMAX GROOV Stanley 0-84-648 подходят для ремонта сантехнических креплений. Губки обеспечивают надежный захват детали для точного и аккуратного ремонта. Удобство использования обеспечивают длинные эргономичные рукоятки, которые не скользят в руке. Материал инструмента - прочная высокохромистая сталь.
Преимущества
- Пассатижи предназначены для ремонта сантехнических перекрытий и соединений
- Полированные губки
- Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Данный инструмент соответствует всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Простое управление с помощью механизма регулировки "PushLock™"
- Запатентованный механизм регулировки "PushLock™" с кнопкой